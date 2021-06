Esta semana o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Poá retomou o atendimento presencial, com vagas de emprego disponíveis para os cargos de jardineiro, açougueiro, estagiário ou auxiliar de engenharia mecânica e torneiro mecânico. Os interessados devem comparecer ao PAT munidos de RG e CPF. O posto também disponibiliza os serviços de habilitação em Seguro Desemprego e orientações sobre carteira de trabalho pelo site: pat.agendasp.sp.gov.br. O atendimento do PAT segue das 10 às 14 horas, de acordo com agendamento prévio realizado também pelo site. O posto fica localizado na Rua Vinte e Seis de Março – 72, centro, nas dependências do NAP – Núcleo de Atendimento à População. Para mais informações sobre os serviços de atendimento do PAT acesse nosso site:https://prefeituradepoa.sp.gov.br/