A região do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, passa a fazer parte, a partir da próxima semana, do projeto-piloto regional de combate ao descarte irregular de resíduos sólidos da construção civil (RCC), desenvolvido pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), por meio do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos (CIRS). O lançamento do projeto acontece na segunda-feira (07/06), durante webinar da SIMA e faz parte das celebrações em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho.

Conforme anunciado em dezembro do ano passado, durante evento comemorativo aos 10 anos do CONDEMAT, a região do Alto Tietê foi escolhida pelo Governo do Estado para receber a implantação do novo modelo de combate ao descarte irregular de resíduos da construção civil. O projeto será desenvolvido em parceria com a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (Abrecon) e contemplará ações de monitoramento, fiscalização integrada e reaproveitamento dos resíduos. Nesta etapa inicial do projeto-piloto serão contemplados dois municípios da região que atenderem aos critérios estabelecidos.

De acordo com o secretário executivo do CONDEMAT, Adriano Leite, este é mais um desdobramento do acordo de cooperação com o Estado para elaboração do Plano Regional de Resíduos Sólidos e vai ao encontro com as demais ações desenvolvidas pela Câmara Técnica de Gestão Ambiental, como o projeto Recicla Cidade, que incentiva a coleta seletiva.

“A destinação dos resíduos da construção civil é um grande desafio para os municípios, e esse trabalho de maneira integrada, aliado aos demais projetos de gestão de resíduos sólidos já em andamento nos municípios, será um grande avanço para a nossa região, além de servir como exemplo para outras regiões do Estado”, disse o secretário executivo do CONDEMAT, Adriano Leite.

Ainda como parte das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, o CONDEMAT realiza no mês de junho a Capacitação em Coleta Seletiva e Logística Reversa destinada aos gestores municipais das áreas de meio ambiente e serviços de limpeza pública e organizações de catadores de materiais recicláveis da região. O curso tem início na terça-feira (08/06) e se estende pelas demais terças-feiras do mês de junho.

Serviço:

Lançamento virtual do Projeto-Piloto Regional de Combate ao Descarte Irregular de Resíduos Sólidos da Construção Civil

Dia: 7 de junho (segunda-feira), às 9 horas

Link: http://bit.ly/CIRScondemat