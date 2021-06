Ao longo das próximas semanas, a prefeitura promoverá uma série de ações de combate a crimes ambientais, estímulos à reciclagem e medidas que privilegiam o bem-estar e a saúde dos animais

A Prefeitura de Suzano preparou uma programação especial para o mês de junho, em referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no próximo sábado (05/06). Ao longo das próximas semanas, a administração municipal promoverá uma série de ações de combate a crimes ambientais, estímulos à reciclagem na cidade e medidas que privilegiam o bem-estar e a saúde dos animais domésticos.

Para abrir os trabalhos, o dia 5 será marcado pelo lançamento de um novo site de fiscalização colaborativa na cidade, voltado para acolher denúncias sobre caçambas de resíduos de construção civil (entulho) irregulares. A medida faz parte do programa Caçamba Verde, responsável por rastrear onde as empresas que trabalham com esse tipo de material estão fazendo os descartes.

Por meio da iniciativa, quem testemunhar um descarte irregular pode acessar o site e anexar uma foto da situação flagrada. A imagem será georreferenciada, ou seja, terá informações sobre a localização exata de onde ocorreu a irregularidade. De acordo com os organizadores, com a participação da população, será possível atender rapidamente aos casos de crimes ambientais, fiscalizar caçambas não cadastradas e identificar pontos viciados de descarte para trabalhos conjuntos entre as secretarias municipais. As fotos também auxiliarão a punir os responsáveis pelas infrações.

Em conjunto com o novo site, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente lançará no dia 7 (segunda-feira) o projeto-piloto de Fiscalização Integrada ao Descarte Irregular de Resíduos de Construção Civil, uma medida articulada em conjunto com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Para fortalecer a atividade de reciclagem na cidade, a administração municipal implantará o programa Recicla Suzano, patrocinado pela empresa Tetra Pak em parceria com a Organização Não Governamental (ONG) Espaço Urbano. No dia 8 (terça-feira), será formado o comitê de integração da iniciativa, composto por agentes públicos, ONGs, cooperativas e demais entidades que contribuem para a coleta seletiva. Este grupo será responsável por apresentar ideias, discutir propostas e traçar um plano de ação, de forma que o programa seja inaugurado oficialmente no dia 17 de junho (quinta-feira).

Além disso, os funcionários públicos municipais de Gestão de Resíduos passarão por capacitação para fortalecer a atuação da prefeitura neste setor. Durante todo o mês, eles participarão de um curso sobre coleta seletiva e logística reversa, promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com o Condemat. Já com relação às estruturas de captação e seleção de resíduos, o ecoponto do bairro Cidade Boa Vista receberá nova proposta de reforma no dia 15 de junho (terça-feira).

O cronograma oficial da prefeitura ainda conta com ações voltadas para o licenciamento ambiental. No dia 10 (quinta-feira), a pasta de Meio Ambiente fará uma apresentação técnica do sistema de licenciamento online para o Grupo de Trabalho da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS). O encontro tem como objetivo mostrar as funções da plataforma e as vantagens do recurso para o processo de emissão do documento, que é obrigatório para qualquer empreendimento que atue sob condições que possam vir a impactar a natureza, em menor ou em maior grau.

Ainda sobre este assunto, a pasta realizará uma reunião online no dia 24 (quinta-feira) para profissionais das áreas de arquitetura, engenharia, biologia, agronomia, ciências contábeis e demais profissionais interessados. A proposta do encontro é desmistificar o processo de aquisição do licenciamento ambiental no município, um procedimento que a administração municipal tem trabalhado para tornar cada vez mais ágil e eficaz.

Os animais domésticos também serão beneficiados neste mês tão importante para os trabalhos em prol do meio ambiente. Novos mutirões gratuitos de castração estão previstos para acontecer nos dias 12 e 26 de junho (sábados). Os locais que sediarão a campanha ainda não foram definidos, mas os interessados devem efetuar cadastro prévio com o setor responsável por meio do telefone (11) 4745-2055. Após o registro, as equipes entrarão em contato para formalizar o agendamento. A seleção é feita com base no nível de urgência dos pedidos.

O projeto virtual de adoção consciente “Baby, Me Leva!”, promovido pelo PlayPet com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, também receberá melhorias. Isto porque a iniciativa municipal ganhará um site no dia 28 de junho (segunda-feira), fortalecendo a campanha permanente e ampliando o alcance dos trabalhos de combate ao abandono animal na cidade.

As equipes da secretaria de Meio Ambiente ainda participarão de treinamento acerca de prevenção e combate a incêndios florestais, por meio da Operação Corta Fogo, promovida pela Fundação Florestal do Governo do Estado de São Paulo.

Segundo o chefe da pasta, André Chiang, o cronograma contempla diversas áreas de atuação da secretaria, de forma a celebrar o mês que marca a luta em prol do meio ambiente com melhorias para todos os segmentos necessários. “Estudamos outras medidas para serem implementadas em breve também. São ações previstas para garantir melhores condições de atender a todos e cuidar de nossa cidade. Este é um mês de muito trabalho e dedicação para preservar nosso verde e nossos animais e tornar Suzano uma cidade cada vez mais sustentável ”, concluiu.

Disk Árvore

Suzano ainda conta com um projeto permanente de incentivo ao plantio de mudas. O Disk Árvore é promovido pelo Viveiro Municipal Tomoe Uemura e disponibiliza o serviço em frente à residência dos moradores, na calçada, caso haja interesse. A ação tem como objetivo arborizar a cidade de forma planejada, em parceria com o cidadão.

Para realizar o pedido, basta entrar em contato com o setor pelo número (11) 4749-3943. Após a solicitação, o munícipe deve aguardar a visita da equipe do Viveiro Municipal, que avaliará a melhor espécie a ser plantada no local. O serviço é realizado de forma gratuita e será intensificado neste mês.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano