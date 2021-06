Em seguimento a nossa campanha, hoje apresentamos a vocês a Flor; uma cadelinha de porte pequeno encantadora e delicada, de aproximadamente 4 anos de idade, que já está castrada e vermifugada.

Para levar essa linda companheira para a casa, o interessado tem que ter mais de 21 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista com a médica veterinária, para receber todas as orientações necessárias para lidar com a sua nova amiguinha.

O Centro de Bem Estar Animal de Poá está localizado na rua São Manoel, 361, na Vila Amélia. O telefone pra contato é o 4638-1330. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Gostaram? Você também pode nos ajudar nesta corrente, compartilhando e curtindo essa publicação!

Leve mais amor para o seu lar, adote

Mais detalhes sobre o trabalho realizado no Centro de Bem Estar Animal de Poá, você encontra no nosso site: https://prefeituradepoa.sp.gov.br/