Os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba finalizaram nesta quarta-feira (2) o curso de educação continuada. Esse Estágio de Qualificação Profissional (EQP) é determinado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) por meio do Decreto 9847/19 e todos os GCMs precisam fazer o curso.

As aulas tiveram início no dia 10 de maio, em uma faculdade da cidade. Já a parte prática ocorreu em uma empresa que possui uma pista de tiro, onde os GCMs fazem o treinamento obrigatório, perfazendo um total de 80 horas.

O EQP tem várias “matérias” para serem estudadas, entre elas, a de instrutor de tiro. Para as aulas práticas, a equipe participante contou com o auxílio do subinspetor Élcio, que veio de Barueri. Ele tem o credenciamento obrigatório da Polícia Federal para essa instrução.

O prefeito Eduardo Boigues esteve com os GCMs na aula inaugural e falou da importância de eles serem bem treinados e equipados. “Nossa Guarda está preparada para combater a criminalidade. Isso mostra a importância do preparo constante e da dedicação de cada agente. Nossos guardas estão de parabéns”, disse Boigues.

De acordo com o subinspetor, esse treinamento é obrigatório, mas muito importante para a equipe, uma vez que os policiais municipais precisam estar sempre atualizados. “É importante que todos os GCMs estejam sempre alinhados com o que está acontecendo para que a população tenha o respaldo necessário”, explica Élcio.

Já o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, ressaltou que a equipe está bastante engajada com a segurança da população, sem dizer o quanto a parceria com a população cresceu.

“Nossos policiais municipais trabalham muito com a polícia de proximidade, que tem como objetivo estreitar as relações com a população, de modo que o combate ao crime seja cada vez maior, uma vez que existe preparo para isso”, conta Caldeira.

Em qualquer situação suspeita de crime, a população pode acionar a GCM pelo número 153 ou a Polícia Militar pelo 190.