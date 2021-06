A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ferraz de Vasconcelos, no qual tem Daniel Balke como titular da Pasta, está com inscrições abertas para capacitação junto ao Sebrae, através de Lives, até a próxima segunda-feira (7).

As inscrições acontecem de forma online. O curso é voltado para microempreendedores.

O curso tem como público alvo tanto pessoas que já são Microempreendedores Individuais (MEIs) ou para aquelas que querem começar uma nova atividade. As aulas ocorrerão nos dias 8, 9 e 10 de junho, por meio do canal do Sebrae no YouTube. As aulas serão ministradas das 18 às 21 horas.

O Sebrae, informa que as lives são dinâmicas e interativas com foco em preparar os internautas para os desafios de empreender e obter sucesso.

O vice-prefeito de Ferraz e titular da Pasta, Daniel Balke, destacou a importância de disponibilizar conhecimentos como estes para os empreendedores da cidade. “Quanto mais ferramentas nós pudermos oferecer aos empreendedores de Ferraz, melhor, afinal é com conhecimento e gestão que se alcança o sucesso. Ainda vale lembrar que é muito importante que estas qualificações ocorram antes da volta efetiva do comércio, para que a retomada seja de grande sucesso”, disse Balke.

Os interessados devem se inscrever por meio do link https://forms.gle/BBCLYBmZKRVKeYCSA.

Para maiores informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo telefone 4674-7843.