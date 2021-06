O titular da Pasta de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal de Ferraz de Vasconcelos, Claudio Squizato, lançou nesta a campanha de coleta de materiais recicláveis “Recicla Ferraz”.

O evento de lançamento aconteceu no Paço Municipal, na Vila Romanópolis, e contou com a participação de alunos da educação infantil e ap prefeita de Ferraz de Vasconcelos Priscila Gambale (PSD).

Para incentivar a consciência do cuidado ao Meio Ambiente, os participantes receberam mudas de plantas.

O projeto faz parte do programa “Recicla Cidades”, uma parceria com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), que atende os quesitos do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

No caso de Ferraz, haverá parcerias com ONGs e cooperativas com o objetivo de conscientizar a população sobre a coleta seletiva e a reciclagem com ações sociais e ambientais.

“Estar à frente e gerenciar ações como essa é de grande responsabilidade, pois precisamos promover a educação ambiental de forma positiva. Vamos continuar estimulando boas atitudes ferrazenses”, destacou Claudio Squizato.

Para participar, os munícipes receberão brindes em troca de materiais recicláveis, como caixas Tetrapack (caixinha de leite), tampinhas plásticas, lacres e latas de alumínio, óleo doméstico, entre outros.

Os interessados devem procurar a Secretaria de Meio Ambiente, que está localizada no Parque Nosso Recanto, na Rua Lourenço Paganucci, 1133, no Jardim Ferrazense.

Para mais informações, o telefone é o 4674-7800.