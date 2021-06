A Prefeitura de Mogi das Cruzes anunciou o novo calendário da Fase 1 do retorno letivo para as turmas do Ensino Infantil e Fundamental da Rede Municipal de Ensino. A retomada será realizada de forma gradual e não obrigatória.

As turmas de Educação Infantil, adequadas aos protocolos sanitários, que retornariam no dia 31 de maio, serão reabertas na próxima segunda, dia 07 de junho. As unidades municipais que atendem do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, que estiverem adequadas para reabertura, retomam as aulas presenciais no dia 14 de junho.

A decisão do poder executivo levou em consideração a resolução dos aspectos administrativos apontados pelo Conselho Municipal de Educação, conforme o andamento dos trabalhos do CGRH, para a contratação de professores temporários e estagiários, e também o diálogo com o colegiado e representantes da sociedade civil, a respeito do retorno presencial.

A Secretaria Municipal de Educação, juntamente à Vigilância Epidemiológia, estabeleceu protocolos que deverão ser seguidos à risca por todas as instituições de ensino e somente as escolas que seguiram integralmente os protocolos foram consideradas adequadas e tiveram a reabertura liberada.

Entre as medidas de segurança adotadas pela pasta, está a disponibilização de materiais de proteção e higiene para os profissionais, como faceshields, máscaras e álcool em gel; a distribuição de kits de proteção individual aos alunos e a criação da Brigada da Pandemia dentro das escolas.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes adiantou também a 1ª dose (AstraZeneca) da vacinação dos profissionais da educação, entre 18 e 47 anos, da rede municipal e subvencionada, das unidades autorizadas a retomar as atividades, como um reforço da estratégia de prevenção.

Confira a lista das escolas autorizadas ao ensino presencial:

ESCOLAS QUE RETOMAM TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM 07/06

CEIM HAYDÉE BRASIL DE CARVALHO (PROFª)

CEMPRE IVAN NUNES SIQUEIRA (VER.)

EM ADOLFO CARDOSO (PROF.)

EM ANA LÚCIA FERREIRA DE SOUZA (PROFª)

EM ANA MARIA BARBOSA GARCIA (PROFª)

EM ANTÔNIO PASCHOAL GOMES DE OLIVEIRA (PROF.)

EM ARMINDO FREIRE MÁRMORA (DES.)

EM BENEDITO LAPORTE VIEIRA DA MOTTA (DR.)

EM CLÁUDIO ABRAHÃO (ENG.)

EM ETELVINA CÁFARO SALUSTIANO (PROFª)

EM EULÁLIO GRUPPI (PROF.)

EM FLORISA FAUSTINO PINTO (PROFª)

EM FUJITARO NAGAO

EM IRACEMA BRASIL DE SIQUEIRA (PROFª)

EM IVETE CHUERY VIEIRA TORQUATO VICCO (PROFª)

EM JACKS GRINBERG (PROF.)

EM LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

EM MARIA APARECIDA PINHEIRO VOLPE (PROFª)

EM MARIA COELI BEZERRA DE MELO (PROFª)

EM MARIA COLOMBA COLELLA RODRIGUES (PROFª)

EM MARIA JOSÉ TENÓRIO DE AQUINO SILVA (PROFª)

EM MAURÍLIO DE SOUZA LEITE FILHO (PREF.)

EM MILTON CRUZ (DR.)

EM MONTEIRO LOBATO

EM REGINA CÉLIA NAJAR FERREIRA BORELLI (PROFª)

EM SÉRGIO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA (DR.)

EM TERESA MARTINS PINHAL (PROFª)

EM VANDA CONSTANTINO DA COSTA (PROFª)

EM(R) BENEDITO PEREIRA DE PAULA

EM(R) GERALDA FERRAZ DE CAMPOS

ESCOLAS QUE RETOMAM TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM 14/06

CEMPRE IVAN NUNES SIQUEIRA (VER.)

CEMPRE JOSÉ LIMONGI SOBRINHO (PROF.)

CEMPRE OSWALDO REGINO ORNELLAS

EM ADOLFO CARDOSO (PROF.)

EM ADOLFO MARTINI (PROF.)

EM ANA LÚCIA FERREIRA DE SOUZA (PROFª)

EM ANA MARIA BARBOSA GARCIA (PROFª)

EM ANTÔNIO PASCHOAL GOMES DE OLIVEIRA (PROF.)

EM ARMINDO FREIRE MÁRMORA (DES.)

EM ASTRÉA BARRAL NÉBIAS (VERª)

EM BENEDITO FERREIRA LOPES

EM BENEDITO LAPORTE VIEIRA DA MOTTA (DR.)

EM CENIRA ARAÚJO PEREIRA (PROFª)

EM CLÁUDIO ABRAHÃO (ENG.)

EM DERMEVAL AROUCA (PROF.)

EM EMILIE NEHME AFFONSO (PROFª)

EM ETELVINA CÁFARO SALUSTIANO (PROFª)

EM EULÁLIO GRUPPI (PROF.)

EM FLORISA FAUSTINO PINTO (PROFª)

EM FUJITARO NAGAO

EM GUIOMAR PINHEIRO FRANCO (PROFª)

EM HELIANA MAFRA MACHADO DE CASTRO (PROFª)

EM IVETE CHUERY VIEIRA TORQUATO VICCO (PROFª)

EM JACKS GRINBERG (PROF.)

EM JAIR ROCHA BATALHA (PROF. DR.)

EM LOURDES MARIA PRADO AGUIAR (PROFª)

EM LUIZ BERALDO DE MIRANDA (DR.)

EM LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

EM MARIA APARECIDA PINHEIRO VOLPE (PROFª)

EM MARIA COELI BEZERRA DE MELO (PROFª)

EM MARIA COLOMBA COLELLA RODRIGUES (PROFª)

EM MARIA JOSÉ TENÓRIO DE AQUINO SILVA (PROFª)

EM MÁRIO PORTES (PROF.)

EM MARLENE MUNIZ SCHIMIDT (PROFª)

EM MAURÍLIO DE SOUZA LEITE FILHO (PREF.)

EM MONTEIRO LOBATO

EM PRIMO VILLAR (PROF.)

EM REGINA CÉLIA NAJAR FERREIRA BORELLI (PROFª)

EM RODOLPHO MEHLMANN (PROF.)

EM SÉRGIO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA (DR.)

EM VANDA CONSTANTINO DA COSTA (PROFª)

EM WALDIR PAIVA DE OLIVEIRA FREITAS (DR.)

EM WANDA DE ALMEIDA TRANDAFILOV (PROFª)

EM WILMA DE ALMEIDA RODRIGUES (PROFª)

EM(R) BENEDITO PEREIRA DE PAULA

EM(R) CID TORQUATO (PROF.)

EM(R) GERALDA FERRAZ DE CAMPOS

ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO