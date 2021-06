Nesta segunda-feira (7) começou a vacinação contra a Covid-19 em pessoas de 18 anos ou mais que tenham alguma comorbidade ou que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC) em Itaquaquecetuba.

Nas unidades de saúde, ocorre de segunda a sexta, das 8h às 15h, e é necessário fazer o cadastro no Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br), depois o agendamento pelo site da secretaria (steam360.com.br).

É obrigatória a apresentação dos comprovantes de pré-cadastro e agendamento no dia de se vacinar, além do RG, CPF, comprovante de endereço, laudo, receita, declaração ou comprovante de recebimento do benefício da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) de acordo com o grupo.

A Univeritas (avenida Uberaba, 251 – Vila Virgínia) também também é ponto de imunização de segunda a sexta, das 8h às 15h, mas não é necessário agendar.

ENDEREÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Confira a relação e endereço das 17 unidades de saúde:

Centro: rua João Vagnotti, 221 – centro

Jardim Odete: rua Visconde de Taunay, 270 – Altos de Itaquá

Jardim Caiuby: estrada dos Índios, 1.125 – Jardim Caiuby

Jardim do Carmo: rua Jaú, 26 – Jardim do Carmo

Caic: rua Santa Catarina, 382 – Morro Branco

Monte Belo: rua Arujá, 25 – Monte Belo

Recanto Mônica: rua Mombuca, 176 – Recanto Mônica

Morro Branco: rua Rio Grande do Sul, 585 – Aracaré

Marengo: avenida Gonçalves Dias, 1.805 – Parque Residencial Marengo

Piratininga: rua Teófilo Braga, 147 – Piratininga

Jardim Miray: rua Maringá, 865 – Jardim Miray

Jardim América: avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, 2.500 – Jardim América

Nicea/Louzada: rua Diamante, 181 – Jardim Nicea

Jardim Paineira: rua Serra do Paranapiacaba, 380 – Jardim Paineira

Pequeno Coração: rua Frei Caneca, 208 – Pequeno Coração

Jardim Josely: rua Floresta, 43 – Jardim Josely

Maragogipe: rua Paulistania, 95 – Jardim Maragogipe