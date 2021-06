Nesta segunda-feira (07/06), Poá inicia a 1ª etapa de imunização para pessoas com comorbidades e Portadoras de Deficiência Permanente (BPC) maiores de 18 anos. A campanha segue para os idosos com mais de 60 anos, pessoas com síndrome de down, puérperas até 45 dias após o nascimento do bebê, portadoras de comorbidades, e gestantes maiores de 18 anos com comorbidades.

Para a imunização, os novos grupos prioritários precisam apresentar comprovante de exames, receitas ou relatório médico, documento com foto, CPF e comprovante de endereço.

Vale ressaltar que para os grupos que já estão sendo contemplados, a documentação segue sendo a mesma já informada.

Para receber a segunda dose, é necessário apresentar um documento com foto, CPF e a carteirinha de vacinação.

Pontos de vacinação:

Reino da Garotada – Rua São Francisco, 168, bairro Biritiba.

Sistema drive-thru para IDOSOS E GESTANTES.

Praça da Bíblia – Rua Vicente Guida, centro.

Sem sistema drive-thru

Horário: das 9 às 15 horas

VacinAção Solidária: Ao se vacinar você pode contribuir com a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível para ajudar a quem mais precisa.

E, vamos juntos na luta contra a Covid-19! Use sempre máscara, álcool gel, e evite aglomerações.