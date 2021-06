As Oficinas Culturais oferecidas pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Poiesis Organização Social de Cultura, estão com inscrições abertas e podem ser feitas por artistas, produtores, gestores, estudantes e demais atuantes na área cultural de Mogi das Cruzes. As inscrições são válidas para o bloco 2 das atividades de junho, que integram o Programa de Formação para o Interior, Litoral e Região Metropolitana de São Paulo, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.





Por conta da pandemia, todas as atividades da programação são realizadas de forma online, por meio da plataforma Zoom, em respeito às medidas de distanciamento social. As inscrições também devem ser feitas de forma online, a partir de links disponibilizados pelo Governo do Estado. Ao todo, são mais de 500 vagas disponíveis, para atividades sobre diversos temas.

Veja o descritivo de cada oficina e acesse os links para inscrição

Nesta quinta-feira (10/06), por exemplo, será realizada a oficina “A Diversidade Linguística Brasileira”, das 18h às 21h, com coordenação de Cecília Farias e Bruno Guide. Há 50 vagas disponíveis e o link para as inscrições pode ser acesso aqui.

A programação é variada e vai até o final deste mês. Em algumas, será aberta apenas uma turma, enquanto, em outras, haverá mais turmas e mais vagas à disposição. O preenchimento das vagas e definição de turmas se dará mediante ordem de inscrição.

Entre os temas abordados, estão a diversidade linguística brasileira, a elaboração de projetos culturais, fotoescultura, fotografia e literatura, iniciação no mercado de trabalho para atores, psicanálise e escrita criativa em tempos de pandemia, ilustração e composições digitais, representação de pessoas negras na arte e na cultura e também criação e composição em rap.

Mais informações podem ser obtidas pelo link acima ou então pelo telefone da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que é o 4798-6900.

Sobre as Oficinas Culturais

O programa Oficinas Culturais, uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo é gerenciado pela POIESIS – Organização Social de Cultura. O Programa dialoga com o interior por meio de dois festivais (FLI – Festival Literário e MIA – Festival de Música Instrumental), Jornadas de Gestão Cultural, Ciclos de Estudos sobre Cultura Tradicional e Contemporaneidade, Programa de Qualificação em Artes que dá orientação artística a grupos, companhias ou coletivos no interior, litoral e região metropolitana de São Paulo, e o Programa de Formação no Interior que oferece atividades formativas.

Além disso, na capital, o programa Oficinas Culturais realiza atividades de formação e difusão em três espaços: Oficina Cultural Oswald de Andrade (Bom Retiro), Oficina Cultural Alfredo Volpi (Itaquera) e Oficina Cultural Juan Serrano (Taipas).

O programa é gerenciado pela Poiesis Organização Social de Cultura, que desenvolve e gere programas e projetos, pesquisas e espaços culturais, museológicos e educacionais voltados para a formação complementar de estudantes e do público em geral. A Instituição trabalha com o propósito de propiciar espaços de acesso democrático ao conhecimento, de estímulo à criação e artística e intelectual e de difusão da língua e literatura.