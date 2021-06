A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano promoveu nesta segunda-feira (07/06) uma reunião interna visando potencializar sua atuação na cidade, principalmente no que se refere aos setores de Bem-Estar Animal, Licenciamento Ambiental, de gestão de Resíduos Sólidos e da promoção de Educação e Sustentabilidade Ambiental. O encontro, feito de forma virtual, teve à frente o titular da pasta, André Chiang, e a diretora Solange Wuo. “Estamos no mês do Meio Ambiente e lançamos uma programação completa, com diversos projetos e ações, que podem ser conferidas no site oficial da prefeitura (suzano.sp.gov.br). Estamos entrando no sexto mês de trabalho com bons resultados e, agora, nosso objetivo é fortalecer ainda mais nossa atuação na cidade. Agradeço toda a equipe da secretaria e ao prefeito Rodrigo Ashiuchi pelo empenho nas questões ambientais”, finalizou.





Crédito da foto: Divulgação/Secop Suzano