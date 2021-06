COM O DINHEIRO DO POVO É FÁCIL!

O assunto que tomou conta das rodas políticas e da internet essa semana, sem dúvida, foi o pedido que a atual prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, fez a Câmara Municipal para que fosse autorizado um empréstimo de 21.3 milhões junto à Caixa Econômica Federal. É claro que a Câmara tratou logo de ir aprovando o projeto, mesmo com alguns apontamentos pertinentes do vereador do bairro do Margarida, Tonho. Pois bem, muita gente estranhou o pedido da prefeita por dois motivos. Primeiro, na campanha foi prometido que, com a parceria do irmão, o deputado estadual Rodrigo Gambale, a cidade iria avançar, pois viria muitos recursos do Governo do Estado e também, com sua articulação em Brasília, viria recursos do Governo Federal; mais ou menos como foi no mandado do ex-prefeito Dr. Jorge que conseguiu muito dinheiro para cidade na ocasião; o ex-prefeito praticamente toda semana estava em Brasília atrás de recursos. Segundo, no início do ano, a prefeita da cidade fez uma Live com o seu irmão, falando sobre as dívidas que a cidade ainda tinha, que somando todas elas, chega a bagatela de 250 milhões de reais. A prefeitura hoje paga, mais ou menos, 4 milhões de dívidas passadas por mês. Com isso, a pergunta que se faz é: Vale a pena mesmo, neste início de mandado pedir 21.3 milhões emprestado, com juros que pode chegar a 6% ao ano e demorar mais 10 anos para pagar? Muita gente acredita que não. É como se fosse, você com seu cartão de crédito todo arrebentado, pagando só os juros todos os meses, pedir emprestado para um amigo o cartão dele para dar uma geral na sua casa.

O fato é que, pelo que parece, a Casa de Leis achou foi pouco pedir apenas 21 milhões. Teve vereador que falou assim: “A prefeita deveria pedir 100 milhões emprestado, pois está pedindo muito pouco”.

Com isso, pelo que parece, a forma mágica não era tão mágica assim, não é?

DOS ÚLTIMOS PREFEITOS ZÉ BIRUTA FOI O ÚNICO QUE NÃO FEZ DÍVIDAS

O ex-prefeito Zé Biruta, foi o único prefeito nos últimos 29 anos que não pediu dinheiro emprestado. No início do seu último mandato, ele tentou um empréstimo de apenas 500 mil reais para comprar equipamentos e mesmo assim não foi liberado pela Caixa. Ele sempre dizia: “Fí, não dá para pedir dinheiro emprestado, sendo que a cidade já deve horrores, vamos pagar o que deve primeiro”. Com isso, sabemos que Zé Biruta não fez grandes obras na cidade, mas, conseguiu concertar até então, as contas, investiu pesado na Educação e pagou em dia os funcionários. Há… e tem mais um detalhe: Zé Biruta pegou a cidade com meio Bilhão de dívidas e quando entregou a cidade, deixou na conta da prefeitura, mais de R$ 70 milhões de reais.

ELEIÇÃO 2022?

Muitas pessoas estão dizendo que toda essa vontade da prefeita se dedicar em arrumar dinheiro emprestado ainda este ano, tem muito a ver com a eleição de 2022, já que o seu irmão Rodrigo Gambale, será novamente candidato. Sabemos que, com o dinheiro da cidade e com a falta de investimentos por parte do Governo do Estado e do Governo Federal no município, será difícil fazer grandes feitos até o ano que vem. E apenas Lives de assuntos não tão relevantes assim, ficará difícil conseguir a quantidade de apoio necessário para eleger o irmão deputado federal. Por este motivo, a prefeita estaria empenhada a fazer de tudo para mostrar trabalho, inclusive fazer este empréstimo para deixar a cidade mais bonita.

MAS NÃO ESTÁ TUDO PERDIDO NÃO!

Por outro lado, a prefeita Priscila Gambale tem se dedicado bastante para dar muita notoriedade às pequenas conquistas de seu governo. Hoje, por exemplo, iniciou as entregas de 2.900 cestas básicas para as famílias carentes da cidade. Parece pouco, mas, tem muita gente com fome na cidade e com certeza, para essas famílias que irão receber, é sim muita coisa. Porém, tem uma coisa que preciso destacar, que é a qualidade do marketing da atual prefeita; pois, essas duas mil e novecentas cestas básicas se multiplicaram no mínimo para umas duzentas mil, isso porque, foi tanta divulgação em cima disso que olha…… parabéns. Teve Live do deputado com a prefeita, Live da prefeita no local, vídeo da prefeita recebendo os caminhões, matéria da SECOM, várias postagem no Facebook e Instagram. E é claro, sem contar as postagens dos amigos.

MAS CALMA POPULAÇÃO, ATÉ AGORA, FORAM APENAS DUAS MIL E NOVECENTAS CESTAS BÁSICAS!