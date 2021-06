Capacitação é destinada aos gestores municipais e organizações de catadores de materiais recicláveis da região

O CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, por meio da Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, renovou o acordo de cooperação técnica com a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) para o desenvolvimento de programas e projetos que auxiliem as prefeituras na capacitação profissional e formação de novas cooperativas, assim como no fortalecimento de redes de catadores de materiais recicláveis. A parceria foi renovada na manhã de hoje (08/06) durante o primeiro dia da capacitação em Coleta Seletiva e Logística Reversa, realizada com o apoio da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) e do Instituto de Energia e Ambiente (IEE-USP).

O evento reuniu cerca de 80 participantes, entre gestores públicos das áreas de meio ambiente e serviços urbanos e organizações de catadores de materiais recicláveis é realizado

Dados levantados pela Câmara Técnica apontam que atualmente existem 12 cooperativas de coleta seletiva ativas na área de abrangência do consórcio, sendo elas nos municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Guarulhos, Poá, Salesópolis e Suzano. O objetivo do CONDEMAT, com a realização da capacitação, aliada à parceria com a ANCAT e com a ONG Espaço Urbano no projeto Recicla Cidade, é capacitar os técnicos dos municípios para ampliar esse trabalho na região.

O presidente do consórcio, Rodrigo Ashiuchi, acompanhou o início do curso e falou da importância em efetivar as políticas públicas de gestão ambiental e sustentabilidade na região. “Este é um tema importante para o meio ambiente, economia e sociedade como um todo, com resultados que chegam na ponta, diretamente para a população. Que este trabalho de estímulo à formação de cooperativas de coleta seletiva e logística reversa possa ser exemplo para o Estado e para o país”, disse.

O Coordenador do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos (CIRS), José Valverde parabenizou a iniciativa do CONDEMAT, destacando que a regionalização é o melhor caminho para a gestão dos resíduos sólidos.

“Esta iniciativa do CONDEMAT, e a parceria com a ANCAT e IEE, coroa toda a linha de atuação que o Estado tem buscado em implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em harmonia com a Política Estadual, com foco na regionalização, amparados nas legislações, ancorados nas políticas globais e em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)”. Valverde foi apoiado pela fala do Coordenador da Coordenadoria de Planejamento Ambiental da SIMA, Gil Scatena.

Representando o Instituto de Energia e Ambiente (IEE-USP), Pedro Jacobi e Gina Rizpah reforçaram o papel da academia na contribuição de instrumentos que facilitem a gestão pública.

O trabalho do CONDEMAT no incentivo à formação das cooperativas na região foi destacado na fala do presidente da Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT), Roberto Laureano. “Este é um trabalho fundamental com o objetivo central de fortalecer os catadores de materiais recicláveis da região, tirando-os da informalidade e invisibilidade, e fazendo com que eles sejam encarados como agentes de limpeza pública urbana importantes e estratégicos para os municípios. Um trabalho de grande importância que o CONDEMAT vem encabeçando na região e do qual a ANCAT tem a satisfação em fazer parte”, finalizou.

Programação

A capacitação em Coleta Seletiva e Logística Reversa, conta com a participação do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos (CIRS) e da Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA), vinculados à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA); da Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) e do Instituto de Energia e Ambiente (IEE-USP), e segue nas próximas terças-feiras do mês.

No dia 15 de junho, o Instituto de Energia e Ambiente (IEE-USP) realiza a oficina “Indicadores de apoio à sustentabilidade da coleta seletiva e de organizações de catadores” e apresenta a Plataforma de Indicadores de Sustentabilidade (PICS). Na sequência, haverá uma apresentação da Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Orlândia (Cooperlol), abordando o serviço de organizações de catadores para prefeituras na coleta seletiva. Por fim, a ANCAT abordará os investimentos e resultados do Programa de Logística Reversa nas cooperativas do Alto Tietê.

Na terça-feira seguinte, dia 22 de junho, o Instituto de Energia e Ambiente (IEE-USP) retorna com a oficina da PICS, propondo exercícios em grupos e promovendo a troca de experiências sobre as atividades desenvolvidas.

Finalizando a capacitação, no dia 29 de junho a Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente apresenta o SIGOR Reciclagem – ferramenta da política estadual de resíduos sólidos para acompanhamento da gestão e dos fluxos dos resíduos sólidos urbanos recicláveis no Estado.