O vereador Fábio Farias de Oliveira (PSL), o Fábio Wuhalla (foto) sugeriu a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos à remoção em caráter de urgência de entulho nos fundos do Cemitério da Saudade situado na Rua Mariana Ascoli Rotuno, no Jardim Leila. Segundo ele, a medida visa atender a justa reivindicação dos moradores e dos transeuntes que circulam pelo local.

Além disso, o parlamentar também pediu ação semelhante para o setor competente da municipalidade, porém, a retirada de entulho no interior do citado cemitério no lado localizado na Rua da Saudade, no Jardim Bela Vista. De acordo com ele, a presença de resíduos sólidos tem incomodado os frequentadores, ou seja, os munícipes que vão ao lugar para relembrar a memória dos seus entes queridos.

Outra preocupação de Fábio Wuhalla é com o perigo iminente da queda do muro de proteção do Cemitério da Saudade na Rua Mariana Ascoli Rotuno, no Jardim Leila. Para ele, a contenção (foto) já desmoronou um trecho e a qualquer momento o tamanho do estrago poderá aumentar ainda mais, caso nenhum movimento do Poder Executivo seja feito para consertar o pedaço do muro desfeito pela própria natureza.

Por isso, ele não esperou pelas providências cabíveis do governo. No fundo, Fábio Wuhalla temendo que o pior acontecesse, acionou o pessoal da Defesa Civil que interditou o local nesta quarta-feira, dia 09. A decisão tem a finalidade de evitar acidentes. Agora, após a vistoria, os técnicos (foto) vão emitir um laudo atestando ou não o risco de nova queda do muro. “Enfim, a Prefeitura terá mais um motivo para agir o quanto antes”, diz.

Por Pedro Ferreira.