A prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, através da secretaria de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal, iniciou o programa de Castração gratuita de cães e gatos.

As castrações ocorrerão no Castramóvel que está localizado no Parque Municipal Nosso Recanto.

Os interessados devem preencher o formulário online que está no site oficial da prefeitura.

De acordo ocm o titular da Pasta, Claudio Squizato, a ação é de suma importância para as famílias que não tem condições de pagar a castração do seu PET de estimação. “A castração é saúde, e proporciona maior qualidade de vida e bem-estar para os bichinhos. Nosso dever como agentes sociais é oferecer um serviço de qualidade que atenda nossa população mais carente”, disse o secretário.

Para maiores informações, basta entrar em contato pelo telefone 4674-7800.