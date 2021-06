O centro da pista de caminhada e ciclismo do Largo Monumental Vila São Carlos, em Itaquaquecetuba, ganhou um diferencial que vai dar uma nova perspectiva à realização de atividade física no município: foi instalado pela Prefeitura de Itaquaquecetuba, na manhã desta quinta-feira (10), o primeiro medidor de velocidade de pedestres em área pública do estado de São Paulo.

Durante a instalação, estiveram presentes o prefeito Eduardo Boigues e os secretários de Esporte e Lazer, Marcelinho Carioca, de Transportes, Rogério Tarento, de Serviços Urbanos, Alexandre Oliveira (Xandão), e de Governo, Marcello Barbosa.

A estrutura é alimentada por energia solar, com tecnologia semelhante à dos radares de rodovias e não demanda manutenção. “O medidor é feito para aguentar intempéries, para ficar exposto ao tempo, pode fazer 0 ou 40 graus, e pode chover. A ideia é que, uma vez instalado, funcione por anos sem ter qualquer tipo de manutenção”, contou o secretário de Transportes.

No equipamento, há um sensor eletrônico que mede a velocidade da pessoa em km/h quando ela passa por um ponto que está demarcado no chão como “velocidade máxima”. “A pessoa vai acelerar, ganhar velocidade, e no momento que ela passar por esse ponto de captação, a velocidade vai aparecer imediatamente no painel em km/h, com uma casa decimal após a vírgula, o que aumenta a precisão do resultado”, explicou o secretário de Esporte e Lazer.

O equipamento é como um videogame real e pode ser usado com diferentes propósitos a depender da criatividade: para lazer e entretenimento, para competições, para treinamento – como parâmetro para testes físicos -, ou mesmo pelas escolas e por professores de educação física.

“Queremos ver pessoas de todas as idades se divertindo aqui, seja para treino, competição ou integração entre as famílias. Itaquá está escrevendo uma nova história de oportunidades para nossa gente”, finalizou o prefeito.

Fotos: Millena Matos