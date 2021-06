Durante graves problemas em relação aos insumos para a vacina e saúde da população, nesta semana ouvimos uma notícia positiva em relação ao caso. O governador tirou a mão do bolso e pretende imunizar toda grande São Paulo que tem os maiores indices de infectados com o novo coronavirus. Em relação a grande maioria do Brasil deverá ser feito acordos para envio por parte da china de material para produção das vacinas, para conter o vírus e não causar mais danos ou uma nova onda que seria trágico para o governo e seu desenvolvimento.

Finalmente entra o caso que mais altera o humor do brasileiro: as taxas e alteração em relação à comida, transporte e moradia que podem sofrer reajustes desagradáveis para amenizar os gastos. Conseguinte suprindo a necessidade sanitária será uma terceira guerra mundial vencida, por ocasião deste momento podem haver mudanças na vida e no comportamento das pessoas,Porém existirá um alivio de fim e angústia de perdas.

Em relação a CPI que pretende investigar as irregularidades de trâmites em meio a pandemia poderá ter desfechos positivos para o combate ao crime contra a saúde pública.

Os gastos mais necessários que deveria ser prioridade doi no bolso dos governadores, prefeitos e ministros que por ocasião tem consciência do racionamento na hora errada. Entretanto podemos observar a demora da chegada de vacina, não é por ocasião de fechamento de portos ou aeroportos, mas sim, de irresponsabilidade de pensar em gastos perdendo tanta valia.

Devo admitir que o tucano mesmo tendo suas atitudes irrelevantes. Ascendeu ao primordial caso para o combate, colocando como prioridade as questões sanitárias. Tenho em vista a unica analise. A importância da vida em primeiro lugar e isso trás incomparáveis atitudes que não pode ser discutida ou relacionada ao inafetivo.

Claro que devemos observar os contantes desavanços em nosso pais, tivemos um aprisionamento invisivel que nos trouxe desagradaveis recordações e desejamos esquecer futuramente grande parte dessa catástrofe.

Depois desse susto esperamos que haja consentimento de todos para prevenção e cuidados e proteção a Saúde que é a essência da vida. O sofrimento econômico inpactou a maioria da classe trabalhadora e econômica.

O grande solavanco financeiro por parte das corretoras podem beneficiar futuramente os pequenos e medios investidores que devem agradecer aos reajustes e comercialização de vacinas – inflação. E para conter isso será inperatizado a moeda digital como forma de ir e vir. O papel perdendo seu valor e as questões continuam em pauta.

