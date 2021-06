A Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Serviços Urbanos realizou na manhã desta quinta-feira (10/06), a ação “Poá Mais Verde – Adote uma Árvore”, na Praça da Capela Santo Antônio, na região central de Poá. O ato faz parte da programação Junho Mais Verde, em virtude do Dia Mundial do Meio Ambiente celebrado no dia 5 de junho (sábado).

A ação teve como objetivo incentivar o plantio de árvores pela cidade.

“Fizemos uma campanha na região central, abordamos as pessoas com o objetivo de conscientizá-las sobre a importância do Meio Ambiente e para que adotassem uma muda de árvore”, disse a secretária da Pasta, Claudete Canada.

A intenção é realizar o plantio da muda de árvore em frente à residência do munícipe. “Os interessados preencheram uma ficha para que, posteriormente, um representante da secretaria se dirija até o endereço, avalie o local e faça o plantio da muda”, explicou a secretária. Até o final deste mês, a ação será realizada no mesmo local, sempre às quintas-feiras (17 e 24/06).

JUNHO MAIS VERDE

Durante todo este mês, serão realizadas ações voltadas para o Meio Ambiente como, por exemplo, cursos de poda, operação corta fogo, plantio de árvores, projeto piloto de resíduos sólidos, entre outros. A programação completa e os cursos podem ser conferidos no site da prefeitura de Poá pelo link

https://prefeituradepoa.sp.gov.br/junho-mais-verde-meio-ambiente/

Cronograma

15/06 – Curso de capacitação de logística reversa Condemat – 9 às 12

horas – Online

16/06 – Curso de Poda – Município Verde Azul – 9 horas – Online

17/06 – Desafio Movimento Cultural pelo Meio Ambiente – 8 horas – Redes

sociais do Recicla Cidade

17/06 – Poá + Verde – Adote uma Muda – 9 às 12 horas – Praça da Capela

Santo Antônio

17/06 – Reciclação – Movimento entre as escolas das 12 cidades do

Condemat – 8 horas – Unidades escolares

21/06 – Plantio na avenida Kemel Addas – 9 horas – bairro Cidade Kemel

22/06 – Curso de capacitação de logística reversa Condemat – 9 às 12

horas – Online

22/06 – Operação Corta fogo – treinamento, prevenção e combate a

incêndios florestais – 9 às 17 horas – Inscrição:

https://forms.gle/1XK92MA4PuV8btA99

24/06 – Poá + Verde – Adote uma Muda – 9 às 12 horas – Praça da Capela

Santo Antônio

24/06 – Plantio na gruta do Jardim Santa Helena – 9 horas – bairro

Jardim Santa Helena

28/06 – Sabesp – Governança Colaborativa no córrego Tucunduva – 10 horas

– córrego Tucunduva

29/06 – curso de capacitação de logística reversa Condemat – 9 às 12

horas – Online

FOTOS: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá