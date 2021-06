A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou nesta sexta-feira (11) os trabalhos do programa de castração e microchipagem gratuita em cães e gatos. A ação está ocorrendo no Parque Municipal Nosso Recanto, no Jardim Pérola, no Castramóvel que está no local. O projeto será permanente na cidade.

Nesta sexta, cem cães sem raça definida passaram pelo processo. No sábado, será a vez de cem gatos também serem castrados e microchipados. Isso é uma novidade na ação, visto que inicialmente seriam castrados somente cem animais, mas por conta de uma parceria da municipalidade com a ONG Gaari, mais uma centena de procedimentos foram possíveis.

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, que acompanhou os trabalhos no Recanto, destacou a importância da castração na cidade. “É essencial que tenhamos o controle desta população animal, até para que não haja abandono. Sabemos que é um serviço muito importante e estamos felizes e poder oferece-lo”, disse a chefe do Executivo ferrazense.

De acordo com o titular da pasta, Claudio Squizato, este primeiro dia de castrações, bem como as inscrições já realizadas, mostram o quanto a iniciativa já é um sucesso. “Tivemos um ótimo número de inscrições e este primeiro dia de castrações também foi muito satisfatório. É a Prefeitura investindo na proteção animal”, finaliza Squizato.

Inscrições

Mais de quatro mil pessoas já cadastraram seus animais para passar pela castração em Ferraz. Vale lembrar que como se trata de um programa permanente, os inscritos serão chamados aos poucos, de forma que a demanda seja atendida.

As inscrições continuam abertas para ferrazenses que se interessarem. O formulário está disponível na home do site oficial da Prefeitura (http://ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/).