Armamentos serão destinados para reforçar o policiamento nas ruas e levar maior segurança à população

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou na tarde desta quinta-feira (10/06) do ato de doação de 44 novas armas para a Guarda Civil Municipal (GCM), adquiridas a partir de emenda parlamentar da deputada federal Katia Sastre. Os novos itens serão destinados para fortalecer o policiamento nas ruas e, com isso, garantir mais condições das equipes zelarem pela segurança dos moradores.

A corporação foi contemplada com este novo lote de pistolas modelo nove milímetros, no valor de R$ 256 mil, sendo R$ 200 mil provenientes da parlamentar e R$ 56 mil de recursos municipais. A solenidade contou com a participação do secretário municipal de Segurança Cidadã, Elias Marques de Lima; do assessor estratégico da pasta, Jefferson Ferreira dos Santos; do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo; da comandante da GCM, Rosemary Caxito; e do subcomandante André Alves da Silva.

A corporação suzanense atualmente conta com 176 agentes em operação, entre vários grupamentos, como a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), a Ronda Ostensiva Motorizada (Romo), o Canil, a Patrulha Maria da Penha, a Defesa Civil e o comando de área. Além de ações preventivas e atendimentos a casos de violência, roubos e tráfico de drogas, os guardas ainda colaboram com ações de fiscalização, operações contra crimes ambientais, entre outras demais atividades em conjunto com órgãos municipais e estaduais.

De acordo com o chefe da pasta de Segurança Cidadã, a doação será de grande ajuda para a intensificação dos patrulhamentos preventivos nos bairros e na região central, somando ao arsenal da corporação, que já conta com pistolas modelos 380 milímetros, revólveres calibre 38 e espingardas calibre 12.

“Hoje a criminalidade está muito bem armada e a GCM precisa estar à altura para os desafios que os guardas encontram durante a atividade nas ruas. Precisamos armá-los e das condições para que possam combater a criminalidade, em especial o narcotráfico, com o qual lidamos diariamente”, reforçou Marques.

Desde o início deste ano, a corporação já coibiu atividades de venda de entorpecentes por diversos pontos da cidade, tendo retirado das ruas mais de nove mil porções de drogas. Por meio de denúncias e da presença ativa das equipes de segurança pelos bairros, a GCM mantém ação ostensiva pelos quatro pontos de Suzano e pela malha central para garantir o bem-estar dos moradores e impedir as irregularidades.

Na ocasião, Katia ressaltou seu comprometimento com a segurança pública de Suzano e do Estado pontuando que, dentre os 73 parlamentares federais, é a que mais trabalha para fortalecer a segurança pública. “Meus parabéns à Guarda Civil Municipal pelo trabalho excelente e extremamente necessário na cidade. Essas novas armas vêm para que vocês possam dar continuidade às ações com mais recurso e capacidade de fazer frente à criminalidade”, disse.

Em sua fala, Ashiuchi agradeceu Katia pelo empenho em contribuir para que Suzano e o Estado de São Paulo possam se tornar mais seguros. Segundo ele, os armamentos contribuirão para aumentar a qualidade e eficiência dos serviços prestados pelos guardas municipais. “Esta doação vem para garantir maior segurança aos moradores e também para os agentes, que se arriscam dia e noite pelo bem de todos. Com mais estrutura e recursos, a GCM será capaz de atuar com maior intensidade e confiança nas ruas. Parabéns a toda a corporação pelos serviços prestados em prol dos suzanenses”, concluiu.

Crédito das Imagens: Wanderley Costa/Secop Suzano