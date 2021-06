A Secretaria de Educação da Prefeitura de Poá, em parceria com a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), realiza o 1º Simpósio de Educação Inclusiva “Saberes e Possibilidades em tempos de pandemia”. O evento será realizado de forma online de 14 a 18 de junho (segunda a sexta-feira).

O evento contará com 20 palestras com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre a importância da educação inclusiva, com temas relevantes que trazem reflexões sobre a escola no futuro e também sobre a importância da saúde mental dos professores em tempos de pandemia.

As inscrições podem ser feitas pelo link http://bit.ly/simposioeducacaopoa. O evento será transmitido pelo canal do YouTube da UMC.