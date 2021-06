Os motoristas que circulam pela região central de Mogi das Cruzes e pelo Mogi Moderno deverão ficar atentos neste domingo (13/06). Durante a manhã, a rua Coronel Souza Franco ficará interditada entre as ruas Dom Antônio Cândido Alvarenga e Olegário Paiva, enquanto a avenida Pedro Machado terá o trânsito interrompido durante todo o dia no trecho entre a rua Prefeito Armindo Faustino de Mello e a avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira.

Na região central, a rua Coronel Souza Franco deverá ficar interditada entre as 6h e as 13h. A medida será necessária para a troca do tanque reservatório de oxigênio da Santa Casa de Mogi das Cruzes. A opção para os motoristas que deixam a região do Parque Monte Líbano com destino ao Centro é utilizar a rua Doutor Ricardo Vilela.

Os ônibus do sistema de transporte coletivo farão desvio pela rua Dom Antônio Cândido Alvarenga, Doutor Ricardo Vilela e Olegário Paiva, voltando para a rua Coronel Souza Franco.

Já na avenida Pedro Machado, a interdição será durante todo o dia para serviços de reparo no tubo de drenagem do córrego Ribeirão Ipiranga e na estrutura das laterais do córrego, bem como na mureta de proteção da calçada. Para os motoristas que circulam no sentido bairro-centro, a opção é acessar a rua Prefeito Armindo Faustino de Mello, enquanto para quem estiver no sentido oposto deverá utilizar as ruas Gabriel Prestes e Oscar Tompson para voltar à avenida Pedro Machado.

Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 77 30 194. As informações também estarão disponíveis no aplicativo Waze.