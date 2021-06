Rápida, eficiente e forte. Essas são as definições que o Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) atribui à cadela Mayla. Aos seis anos, a pastora-belga de Malinois é destaque nacional como uma referência no combate à criminalidade e segue retribuindo o amor dos suzanenses com dedicação e trabalho duro.

Mayla faz parte da equipe de cães farejadores da corporação. Estes animais são treinados e cuidados pelos guardas para o auxílio em policiamentos preventivos e na localização de entorpecentes. Só neste ano, a cadela suzanense já colaborou com ao menos oito operações contra o narcotráfico. Graças ao seu faro apurado, mais de 3,5 mil invólucros de drogas foram retirados das ruas de Suzano de janeiro a maio deste ano.

Além disso, os feitos da cadela farejadora vão além das divisas da cidade. Em dezembro de 2020, o Canil Municipal participou da primeira edição do Torneio de Cães de Polícia, em Nova Odessa, cidade do interior de São Paulo. Na competição, 30 canis de instituições de segurança pública de todo o Brasil disputaram diversas provas e pistas de obstáculos que simulavam o combate ao crime. Conduzida pelo GCM Ernandez José de Souza da Costa, Mayla foi campeã nacional na categoria faro.

Entre todos os outros cachorros, foi a suzanense quem gastou menos tempo para identificar drogas escondidas no circuito em um ambiente de campo aberto. Ao dar a medalha para o animal, os avaliadores também ressaltaram sua disciplina e comportamento exemplar.

Por causa do título, a pastora-belga foi inclusive convidada para prestar apoio a policiais de outras cidades. Em fevereiro deste ano, ela, o cão Atos e os agentes do Canil trabalharam em conjunto com a Polícia Civil de Mogi das Cruzes para cumprir mandados de busca e apreensão e combater a venda de drogas na cidade vizinha.

Outro destaque foi que, em 13 de maio, Mayla recebeu uma homenagem devido aos serviços prestados em prol da população, tendo sido premiada com uma medalha por operações com cães. A honraria foi entregue ao Canil suzanense por representantes da Academia de Medalhística Cívico Militar do Brasil, em uma cerimônia no Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos, em Cotia.

Os guardas Fábio Corrêa e Da Costa, bem como a cadela farejadora receberam o reconhecimento devido à atuação exemplar no combate ao tráfico de drogas. Eles foram indicados para a honraria em alusão à uma ação realizada no dia 14 de abril, que resultou na apreensão de 3,6 quilos de entorpecentes, escondidos em um terreno abandonado e de difícil acesso no Jardim Monte Cristo.

A Guarda Civil Municipal tem muito orgulho e admiração por sua mascote e companheira de trabalho, que foi educada e cresceu entre os guardas cercada de cuidados e carinho. Todos os dias ela acompanha seu adestrador, o agente Corrêa, e outros guardas em treinamentos de rotina e patrulhas preventivas pelos bairros da cidade, protegendo os quatro cantos de Suzano. Quando o dever a chama, a cadela farejadora sempre cumpre suas tarefas com agilidade e determinação. Semanalmente ela recebe avaliação de sanidade canina e conta com equipe de prontidão para qualquer necessidade.

De acordo com a comandante da GCM, Rosemary Caxito, os resultados obtidos nos últimos anos são frutos da qualidade técnica dos animais do canil e do alto grau de profissionalismo dos guardas, que os treinaram com muito empenho e os conduzem nas operações com o máximo de diligência.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, parabenizou a equipe do Canil Municipal e sua cadela farejadora por todos os serviços prestados em prol dos cidadãos, em especial às ações que coíbem o tráfico de drogas pelos bairros.

“Temos muito orgulho de todos os nossos agentes de segurança pública, que se expõem diariamente para garantir nosso bem-estar. Hoje, porém, é momento de valorizar a dedicação e os excelentes resultados que os guardas do Canil e a cadela farejadora Mayla têm conquistado para a cidade. São realmente um exemplo a ser seguido”, ressaltou o chefe do Executivo.

Crédito das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano