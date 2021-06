A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Cultura, está com o processo aberto para compor o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPCI), biênio 2021/2022. O grupo será composto entre representantes do Poder Público (indicados) e da Sociedade Civil (eleição), sendo o total de 10 membros titulares com seus respectivos suplentes. As inscrições vão até o dia 14 de junho e devem ser feitas pelo site oficial da Prefeitura https://www.itaquaquecetuba.sp.gov.br/secretarias/cultura/

As entidades de caráter cultural e sem fins lucrativos que quiserem inscrever representantes, de acordo com o edital de chamamento público, deverão apresentar a carta de indicação, cópia do estatuto social e ata de eleição da atual diretoria registrada em cartório. É necessário ainda, que haja atestado de regularidade do CNPJ, além de cópia do documento oficial e comprovante de endereço, declaração assinada por cada indicado. Para participar, o interessado em concorrer à função não deve ser funcionário público da cidade. Cada entidade pode indicar, no máximo, uma chapa de duas pessoas, um titular e um suplente. Os documentos devem ser anexados no link das inscrições.

A secretária de Cultura, Maria Ana Rosa, a Nena, explica que é importante que haja interesse por parte dos munícipes, sobretudo dos artistas, pois é quem vai dar voz à classe. “Nós sabemos o quanto a cultura foi limitada com a pandemia, mas vai passar e precisamos estar todos preparados para fazer muitas ações culturais na cidade. Temos excelência em artistas”, replica Nena.

Já o prefeito Eduardo Boigues, a cultura precisa ser resgatada sempre, pois trata da história de um povo. “Precisamos investir em cultura, pois vivemos a arte diariamente, seja por meio da música, do desenho, do teatro ou de tantas outras maneiras”, afirma o prefeito.

O Conselho Municipal de Política Cultural ficará composto, após todo o processo para a formação do mesmo, da seguinte maneira: 5 membros titulares e seus suplentes, representando o Poder Público – 1 da Secretaria Municipal de Cultura, 1 da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, 1 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 1 da Secretaria Municipal de Turismo, e 1 da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, e os demais representando a sociedade civil.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura no número (11) 4642-8630.