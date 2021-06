As inscrições para o programa estadual Prospera Família foram prorrogadas até a próxima sexta-feira (18/06). Para participar a família tem que ter apenas um responsável, com pelo menos uma criança de 0 a 6 anos como dependente e renda familiar de até R$ 89 por pessoa.

O Programa Prospera Família traz a oportunidade de capacitação e ajuda financeira para que as famílias em situação de vulnerabilidade social montem seu próprio negócio e se desenvolvam profissionalmente.

Para realizar a inscrição, os interessados devem procurar o CRAS mais próximo de sua residência, das 9 às 16 horas. É preciso apresentar o CPF e o número do NIS (Número de Identificação Social) do CadÚnico (Cadastro Único) do Governo Federal.

Aproveite a oportunidade!