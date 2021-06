Por Junior dos Anjos





A Solidariedade Social consiste na ação ou princípio moral pela qual a sociedade em conjunto tenta eliminar determinadas situações adversas que sofrem alguns dos seus membros. Dentro da Gestão Pública, pode ser definida como característica dos componentes individuais de um sistema social, estabelecendo relações de interdependência por atuar como um todo.

Para o sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917), a Solidariedade Social faz os indivíduos sentirem-se parte de um grupo.

Dentro dessa perspectiva, o vereador José Juca de Araújo Neto (PSC), o Juca do São Judas, com a participação gratuita de um grupo de voluntários, reformou os aparelhos da Praça Academia da Cidade, do bairro Jardim Castelo, em Ferraz de Vasconcelos.

Antes

Depois

O resultado final foi aceito e celebrado pela população local que voltou a frequentar a praça para cuidar da saúde, bem estar e acima de tudo, ter qualidade de vida.

Vale salientar que a finalidade de uma Academia da Cidade é de promover as práticas de atividades saudáveis para grupos de risco, a saber: idosos, gestantes, hipertensos e pacientes em geral.