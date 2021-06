A estrada vicinal de Poá, a avenida Maria Caetano de Abreu, será revitalizada. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (14/06), pelo governador João Dória, no Palácio dos Bandeirantes, durante o evento de divulgação do programa “Novas Estradas Vicinais”. A cidade foi uma das quase 200 contempladas dos 645 municípios.

A via é uma importante ligação de Poá com o município de Ferraz de Vasconcelos. O programa estadual tem como objetivo recuperar as estradas vicinais que são importantes para o escoamento da produção agrícola e para a economia regional. Além disso, são essenciais para o deslocamento da população aos grandes centros urbanos.

É mais segurança e qualidade de vida aos poaenses!