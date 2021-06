Mogi das Cruzes inicia nesta terça-feira (15/06) novos horários para vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). No período da manhã, das 8 às 13 horas, serão realizadas atualização do calendário de rotina e aplicações da dose contra a Gripe, enquanto o período da tarde, das 14 às 16h30, será destinado exclusivamente para a imunização contra a Covid-19.

Outra novidade será o atendimento com horário estendido, até às 19 horas, em algumas unidades de saúde no esquema de revezamento, e, aos sábados, das 8 às 16 horas. As adequações devem ampliar, neste momento, a capacidade operacional de atendimento em mais 8 mil doses contra a Covid-19 por semana, ultrapassando um total de 20 mil aplicações semanais.

“Nosso objetivo é intensificar a vacinação diante do recebimento de doses e a liberação de diversos grupos para vacinação anunciados pelo Governo Estadual”, explica a secretária municipal de Saúde, Andréia Godoi. Novas ampliações de atendimento estão sendo preparadas para os próximos dias.

As ações são necessárias para absorver a demanda esperada para os próximos dias. Para quarta-feira (16/6), por exemplo, está prevista a liberação de agenda para pessoas de 50 a 59 anos sem comorbidades.

“Apesar da indiscutível importância das vacinas de rotina e da gripe, no momento é necessário priorizarmos ações para aplicação do maior número possível de vacinas contra a Covid-19”, explica a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Lilian Peres Mendes.

ATENDIMENTO DAS SALAS DE VACINAS A PARTIR DE 15/06

– PERÍODO DA MANHÃ (das 8 às 13 horas): aplicação de vacinas de rotina (calendário de vacinação) e da vacina contra a Gripe.

– PERIODO DA TARDE (das 14 às 16h30): aplicação exclusiva da vacina contra a Covid-19 mediante o agendamento no site.

Obs.: Unidades de PSF e PACS Biritiba Ussu e Taiaçupeba realizarão organização interna de atendimento ao público cadastrado.

– HORÁRIO ESTENDIDO: As unidades funcionam a partir em esquema de revezamento com horário ampliado até 19 horas de segunda a sexta, e das 8 às 16 horas, aos sábados, apenas para vacinação contra a Covid-19.