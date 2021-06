Atendimento na ‘Virada da Vacina’ se estende até sexta-feira (18/06)

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou nesta segunda-feira (14/06) mais um grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19 a partir de quinta-feira (17/06). Trata-se das pessoas com mais de 50 anos, com ou sem comorbidades, que poderão receber a dose após as 19 horas, na chamada “Virada da Vacina”, que se estende até a noite de sexta-feira (18/06). A ação especial será concentrada na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

Os munícipes que fazem parte desta faixa etária poderão se direcionar ao polo principal a partir das 19 horas de quinta-feira (18/06) portando documento original com foto, CPF, comprovante de endereço de Suzano no nome do beneficiado e uma filipeta oficial devidamente preenchida com letra legível. A ficha pode ser acessada e impressa no link bit.ly/FichaCovidSuzano. O pré-cadastro no site “Vacina Já” (www.vacinaja.sp.gov.br/), do governo do Estado, também é necessário.

Para o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, o anúncio do novo público prioritário representa mais esperança para centenas de suzanenses. “Estamos muito otimistas com esse avanço, agora contemplando os maiores de 50 anos sem comorbidades. Serão centenas de pais, mães, tios, avós e amigos imunizados. Isso tudo é motivo de muita alegria para nós. Estamos firmes nesta batalha, nos cuidando e cuidando das pessoas que amamos. Por isso, aproveito para reforçar que todas as medidas sanitárias continuam prevalecendo, tais como o distanciamento social e o uso de máscaras”, destacou.

O dia também será marcado pela vacinação dos taxistas, motoristas e cobradores dos transportes coletivo e complementar, que receberão a dose a partir das 8 horas. Para participar, além da documentação de praxe mencionada anteriormente, o trabalhador também deve ter em mãos o comprovante da atividade exercida. Este documento carimbado e assinado será emitido exclusivamente pela Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, podendo ser solicitado na sede da pasta (rua Dr. José Correia Gonçalves, 152 – Vila Correia), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

A aquisição do comprovante junto à pasta municipal se dá por meio da apresentação de documento original com foto, CPF e carteira de trabalho, bem como documento comprobatório de vínculo empregatício à empresa, como por exemplo holerite recente.

Já no caso dos professores que ainda não tomaram a primeira dose, será exigido o “QR Code” emitido pela plataforma “Vacina Já Educação” (vacinaja.sp.gov.br/educacao). O objetivo é garantir que 100% dos professores sejam imunizados contra a Covid-19.

Aliás, essa categoria foi o público-alvo da ação do último sábado (12/06), na Arena Suzano. A operação das 8 às 17 horas assegurou a vacinação de 1.723 trabalhadores da Educação. Com isso, o município chega a 59.107 pessoas imunizadas com a primeira dose, sendo que 25.749 já completaram o ciclo com a segunda aplicação.

De acordo com o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, a “Virada da Vacina” promete ampliar ainda mais os índices. “Nosso objetivo é levar essas doses aos braços de quem é de direito. Estamos animados com essa grande ação e seguimos esperançosos pelo fim da pandemia. Mas isso só será possível com o compromisso de todos os suzanenses. Vamos em frente”, afirmou.

Créditos das fotos: Paulo Pavione/Secop Suzano e Maurício Sordilli/Secop Suzano