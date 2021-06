DR. JORGE EM 2024 ?

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 15 de junho, por 369 votos favoráveis e 30 contrários, o requerimento de urgência para o Projeto de Lei 10887/18, que revisa a Lei de Improbidade Administrativa.

Entre os principais pontos da proposta está a definição de que apenas as condutas dolosas, ou seja, intencionais, serão punidas. “Ações negligentes, imprudentes ou imperitas, ainda que causem danos materiais ao Estado, não podem ser enquadradas como atos de improbidade, pois lhes falta o elemento de desonestidade”. Com isso pelo que parece, Dr. Jorge Abissamra estará apto a disputar as eleições em 2024 para prefeito de Ferraz de Vasconcelos.

SERÁ SE ESTE FATO SERÁ MOTIVO DE PREOCUPAÇÃO?

Isso vai depender muito de como sairá nas urnas o grupo de Rodrigo Gambale nas eleições do ano que vem. Gambale tem se mostrado muito articulado e ousado, e desta vez ele pretende emplacar sua candidatura de deputado federal e de quebra colocar seu pupilo Kaká como deputado estadual. Se ao menos um desses desafios for concretizado no ano que vem, Gambale ainda terá muita força política e acredito, que qualquer outra campanha que tentar disputar com ele em 2024, tem grandes chances de sair derrotado. Mas, se por alguma motivo ele não conseguir emplacar sua candidatura e a de Kaká, o jogo muda de figura, não só para Dr. Jorge, mas também como para outros nomes como por exemplo, Dr. Rafú Júnior.

PODEM SE JUNTAR?

Então, hoje Dr. Jorge e Gambale são, sem dúvida, dois grupos políticos distintos, mas quem conhece um pouco de Ferraz, sabe que o grupo de Gambale e de Dr Jorge já foi um só. O atual deputado estadual era o apresentador e Mestre de Cerimônia de Dr. Jorge quando ele foi prefeito na cidade. Nomes como, Inha, Roberto Martinelli, Marcos Martinelli, Rose Crossi, Nicolas e mais uns cinquenta, eram fiéis escudeiros de Abissamra. Então, não duvido se lá na frente eles possam se unir novamente.

E 2022 COMO FICA?

Tudo indica que Dr. Jorge irá passar o bastão, ao menos em 2022, para o seu filho e também médico, Dr. Jorginho Abissamra que poderá sair candidato a deputado. É claro que ainda está no campo da especulação, pois ainda tal informação não foi confirmada pelo médico. Jorginho sempre teve a capacidade política do pai, e, há quem diga que ele é ainda melhor que Dr. Jorge pai em alguns aspectos; coisa que é muito normal, pois, os filhos em muitos casos, conseguem dar sequência as coisas boas do pai, e melhoras as ruins. Com isso, podemos esperar um Jorginho ousado igual ao pai, porém, que pense duas vezes antes de tomar atitudes, diferente do que fez o Jorge pai em situações pontuais que na minha opinião, fez com que ele perdesse muito espaço no meio político.

TUDO BOBAGEM!

Porém, se perguntarmos para boa parte do grupo do atual governo de Rodrigo Gambale, vão dizer: “TUDO BOBAGEM; vamos ganhar com os pés nas costas, e quem se colocar em nosso caminho vamos passar por cima igual a um trator. Ganharemos contra tudo e todos”.

Essas frases me lembra alguém há uns 15 anos atrás. Mas isso é pauta para outro dia!