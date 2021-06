Ação será realizada por meio do projeto Recicla Cidade, desenvolvido em parceria com a ONG Espaço Urbano

Os municípios do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê participam a partir de 17 de junho, do concurso fotográfico Movimento Cultural pelo Meio Ambiente, realizado pela ONG Espaço Urbano, por meio do projeto Recicla Cidade.

Para participar, os munícipes devem registrar práticas sustentáveis ligadas ao meio ambiente em suas cidades e postar nas suas redes sociais com a hashtag #VemproRecicla e marcar o perfil da @ongespacourbano.

É importante que a temática ambiental seja atendida na fotografia e que o formato selfie, com o rosto do participante junto a foto. Além disso, o munícipe deve fazer a inscrição da imagem pelo formulário: https://forms.gle/ieUPH5xVDxHjjahj9 . As inscrições serão aceitas até o dia 30 de junho.

Os vencedores (uma pessoa por cidade) levarão para a casa um kit de ecoprodutos contendo: ecobag; caderno reciclado; caneta reciclada; lápis de jornal; copo retrátil; canudo de alumínio; jogoamericano reciclado; sabonete em barra natural; escova de bambu; pasta de dente natural.

O Regulamento do Movimento Cultural pelo Meio Ambiente pode ser acessado no link: https://drive.google.com/file/d/1ciixhbqj_04jPOb03kdmQdd1Ymvoz8Vm/view .

Além do Movimento Cultural pelo Meio Ambiente, o projeto Recicla Cidade também começa a atuar nas mais de 600 escolas municipais das cidades do CONDEMAT com o ReciclAção. Alunos, alunas, professoras e professores são convidados a participarem de pesquisas relacionadas a hábitos culturais de separação de resíduos e sustentabilidade. As escolas, professores e professoras participantes serão certificados pela participação. O objetivo é estimular a produção de conhecimento ligado ao meio ambiente e ao consumo sustentável. A ação ocorrerá durante os meses de junho, julho e agosto.

Recicla Cidade

O projeto Recicla Cidade é uma realização da ONG Espaço Urbano, em parceria com o CONDEMAT e patrocínio da Tetra Pak, e visa estimular a coleta seletiva nos municípios, aumentando o número de materiais reciclados, unindo a sociedade, o poder público, e dando protagonismo para os cooperados, cooperadas, catadores e catadoras.