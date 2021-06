Na última terça-feira, 15 de junho, a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos deu início às obras da nova bacia de contenção (piscinão), orçada em R$ 3,4 milhões. Vale salientar que 80% da obra será financiada pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) e 20% pela Municipalidade.

O contrato foi assinado pela prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSD), ao lado do deputado estadual Rodrigo Gambale (PSL), dos vereadores da cidade e de alguns secretários municipais.

O piscinão terá uma construção de 5,4 mil metros quadrados, com 4,8 metros de profundidade, com capacidade para armazenar 18 milhões de litros de água e irá solucionar o problema das enchentes na região central de Ferraz.

Priscila Gambale, que assinou o contrato da obra no próprio canteiro de obras, destacou: “Hoje é um dia muito importante para a nossa cidade. Há décadas a população espera por uma solução para as enchentes que atormentam o Centro de Ferraz todos os anos e, a partir desta terça-feira, estamos dando o primeiro passo para resolver esse problema”, disse Priscila. A obra, que tem uma previsão para sete meses, contemplará limpeza, escavação, contenção das margens, formação da bacia, construção do canal e a revitalização dos córregos do local.