A prefeita Marcia Bin recebeu nesta quarta-feira (16/06) o subsecretário de Relacionamento dos Municípios, da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, Fernando Fernandes Filho, e o diretor do Fundo Metropolitano de Financiamento (Fumefi) Vivaldo Filho.Na ocasião, eles visitaram a obra do viaduto Tancredo Neves, localizado na região central de Poá, a obra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Calmon Viana e o Hospital Municipal Doutor Guido Guida, com o objetivo de obter recursos para investimentos nestes locais.Os representantes da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado e do Fundo Metropolitano de Financiamento se prontificaram em realizar as análises das obras e a situação do Hospital Municipal Doutor Guido Guida e encontrar a melhor maneira de ajudar o município.