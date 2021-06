A Secretaria Municipal de Saúde promove nesta quinta-feira (17/06), a partir das 8 horas, uma grande força-tarefa na campanha de imunização contra a Covid-19. A ação concentrada na Arena Suzano (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) promete 35 horas consecutivas de atendimento exclusivo no polo, com acolhimento de sete de grupos prioritário, incluindo os taxistas, motoristas e cobradores dos transportes coletivo e complementar de Suzano, os profissionais da Educação e as pessoas maiores de 50 anos, sendo que este último público deve comparecer a partir das 19 horas.

De acordo com o chefe da pasta, Pedro Ishi, esse escalonamento é importante para garantir mais segurança e conforto aos munícipes. “Esperamos uma demanda alta de pessoas com idades entre 50 e 59 anos, por isso recomendamos que o público desta faixa etária busque atendimento somente a partir das 19 horas, quando o fluxo dos demais grupos já tiver menor, sobretudo por parte dos taxistas, motoristas e cobradores que têm nesta quinta-feira a primeira oportunidade de vacinação a partir das 8 horas da manhã”, afirmou.

Os profissionais dessa última categoria devem ter em mãos o comprovante da atividade exercida para receber a dose. Este documento carimbado e assinado será emitido exclusivamente pela Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, podendo ser solicitado na sede da pasta (rua Dr. José Correia Gonçalves, 152 – Vila Correia), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A aquisição do comprovante junto à pasta municipal se dá por meio da apresentação de documento original com foto, CPF e carteira de trabalho, bem como documento comprobatório de vínculo empregatício à empresa, como por exemplo holerite recente.

No caso dos profissionais da Educação será exigido o “QR Code” emitido pela plataforma “Vacina Já Educação” (vacinaja.sp.gov.br/educacao). Os comórbidos e deficientes também precisam comprovar esta condição por meio de laudo médico e/ou receita médica com resultados de exames recentes (original e cópia). Já as grávidas e puérperas devem apresentar a chamada “Carteira da gestante”.

Os idosos maiores de 60 anos que ainda não receberam a primeira aplicação também poderão se vacinar, assim como aqueles que aguardam a segunda dose da vacina, conforme o prazo estipulado por cada imunizante, Astrazeneca/Oxford ou CoronaVa/Butantan, até o dia 17 ou 18 de junho. O quadro completo com datas e orientações sobre a vacinação em Suzano pode ser acessado pelo link http://bit.ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível na página inicial do site www.suzano.sp.gov.br.

Requisitos

Para tomar a primeira dose será exigida a documentação de praxe comum a todos os grupos prioritários, sendo documento original com foto, CPF, comprovante de endereço de Suzano no nome do beneficiado e uma filipeta oficial devidamente preenchida com letra legível. A ficha pode ser acessada e impressa no link bit.ly/FichaCovidSuzano. O pré-cadastro no site “Vacina Já” (www.vacinaja.sp.gov.br/), do governo do Estado, também é necessário.

Já para a segunda aplicação, o munícipe deve apresentar documento original com foto, CPF e o cartão de vacinação adquirido na primeira etapa.

Os requisitos para o atendimento em Suzano estão de acordo com a 12ª atualização do Documento Técnico para a Imunização contra a Covid-19, emitido pelo Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. A campanha na cidade evolui conforme o envio de lotes da vacina, sendo que cada remessa já apresenta o público-alvo da etapa em vigência. Em caso de dúvidas, a Vigilância Epidemiológica pode ser consultada pelo telefone (11) 4745-2035.