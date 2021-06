O programa “Vale Gás”, lançado nesta quinta-feira (17/06) pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com o município, irá beneficiar 520 famílias poaenses em situação de alta vulnerabilidade. O recurso será de R$ 300, pagos em três parcelas bimestrais de R$ 100, de julho a dezembro, para a compra do botijão de gás de cozinha.





Serão contempladas pela iniciativa pessoas inscritas no CadÚnico (sem Bolsa Família) e ter renda mensal per capita de até R$ 178. Para fazer a consulta, basta acessar o site www.valegas.sp.gov.br e digitar o número do NIS (Número de Inscrição Social).