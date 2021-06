Com o objetivo de dar prosseguimento em oportunidades de capacitação a microempreendedores da cidade, Ferraz de Vasconcelos está com inscrições abertas para a qualificação “Empreenda Rápido”.





O curso é uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e as aulas serão ministradas de forma presencial.

Já o cadastro pode ser realizado online.

Serão 20 horas de capacitação, que resultarão no certificado ao final do curso. Cabe destacar que esta qualificação é destinada apenas para pessoas físicas e estão disponíveis somente 30 vagas.

As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (18), e as aulas ocorrerão na Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (ACIFV), no Sítio Paredão.

Entre os conteúdos que serão abordados na capacitação estão o conceito de empreendedorismo, sua ideia de negócio, marketing, finanças e ainda a formalização da empresa.

Vale ressaltar que o objetivo, segundo o Sebrae, é descomplicar questões relacionadas ao negócio do aluno e torná-lo um empreendedor de sucesso.

Os interessados devem se inscrever por meio do link https://forms.gle/TJHJtLQjoM5UM4169.

Para dúvidas ou dificuldades na realização do cadastro, basta entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo telefone 4674-7843.