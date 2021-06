Neste sábado (19), a Prefeitura de Itaquaquecetuba abrirá suas unidades de saúde e dois drive-thrus para vacinação contra a Covid-19, das 8h às 16h.





Os drive-thrus da Univeritas (avenida Uberaba, 251 – Vila Virgínia) e da Base da GCM no Piratininga (rua Joaquim Caetano, 496 – Parque Piratininga), além de todas as UBSs e USFs vacinarão pessoas sem comorbidade acima de 50 anos e com comorbidade ou deficiência acima de 18 anos.

Já o Centro de Especialidades de Itaquaquecetuba (rua MMDC, 58 – Centro) estará aberto para vacinar gestantes e puérperas com e sem comorbidades, profissionais da Educação e pessoas com deficiência – todos acima de 18 anos.

É necessário fazer o cadastro no Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br), depois o agendamento pelo site da Saúde (steam360.com.br). Na hora de tomar a vacina, é obrigatória a apresentação dos comprovantes de pré-cadastro e agendamento, RG, CPF e comprovante de endereço. Dependendo do grupo, também é necessário apresentar o laudo, declaração ou receita para comprovação.

RELAÇÃO DE COMORBIDADES DEFINIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE

• Doenças Cardiovasculares

• Insuficiência cardíaca (IC)

• Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar

• Cardiopatia hipertensiva

• Síndromes coronarianas

• Valvopatias

• Miocardiopatias e Pericardiopatias

• Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

• Arritmias cardíacas

• Cardiopatias congênitas no adulto

• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

• Diabetes mellitus

• Pneumopatias crônicas graves

• Hipertensão arterial resistente (HAR)

• Hipertensão arterial – estágio 3

• Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade

• Doença Cerebrovascular

• Doença renal crônica

• Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer)

• Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)

• Obesidade mórbida

• Cirrose hepática

ENDEREÇO DOS POSTOS DE SAÚDE DE ITAQUÁ

Centro: rua João Vagnotti, 221 – centro

Jardim Odete: rua Visconde de Taunay, 270 – Altos de Itaquá

Jardim Caiuby: estrada dos Índios, 1.125 – Jardim Caiuby

Jardim do Carmo: rua Jaú, 26 – Jardim do Carmo

Caic: rua Santa Catarina, 382 – Morro Branco

Monte Belo: rua Arujá, 25 – Monte Belo

Recanto Mônica: rua Mombuca, 176 – Recanto Mônica

Morro Branco: rua Rio Grande do Sul, 585 – Aracaré

Marengo: avenida Gonçalves Dias, 1.805 – Parque Residencial Marengo

Piratininga: rua Teófilo Braga, 147 – Piratininga

Jardim Miray: rua Maringá, 865 – Jardim Miray

Jardim América: avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, 2.500 – Jardim América

Nicea/Louzada: rua Diamante, 181 – Jardim Nicea

Jardim Paineira: rua Serra do Paranapiacaba, 380 – Jardim Paineira

Pequeno Coração: rua Frei Caneca, 208 – Pequeno Coração

Jardim Josely: rua Floresta, 43 – Jardim Josely

Maragogipe: rua Paulistania, 95 – Jardim Maragogipe