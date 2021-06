Um balanço parcial dos dados registrados entre 9 horas de quarta (16) e 16 horas de quinta-feira (17) mostra que Mogi das Cruzes imunizou 5.935 pessoas contra a Covid-19. Somente na quarta, 4.746 doses foram aplicadas nas unidades de Saúde e drives, inclusive no bairro do Mogilar, com atendimento até meia-noite inclusive nesta quinta-feira.





Nesta sexta (18/6), a partir das 8 horas, o município inicia mais uma etapa da megaoperação planejada para atender a alta demanda de pessoas com 50 anos ou mais sem comorbidades. A ‘virada da vacinação’ realizará 36 horas seguidas de atendimento, com aplicações durante todo o dia, noite e madrugada.

No Pró-Hiper, a imunização começa às 9 horas de sexta e prossegue até 21 horas de sábado (19), sem interrupção. “A adesão está sendo muito boa, estamos conseguindo vacinar um excelente número de pessoas e acompanhar o cronograma do Governo do Estado”, comemora a secretária municipal de Saúde, Andréia Godoi, lembrando que as unidades básicas de Saúde também se revezam com horários estendidos até 19 horas.

Para receber a dose, é obrigatório realizar o agendamento online no site http://www.cliquevacina.com.br , pois não haverá atendimento presencial sem o cadastramento prévio. Novas vagas serão liberadas nesta sexta-feira (18/6): às 8 horas para pessoas com 52 anos ou mais e às 15 horas para pessoas com 50 anos ou mais.

O agendamento online para pessoas de 50 a 59 anos sem comorbidades está em andamento desde quarta-feira (16/6), seguindo o cronograma do Governo do Estado. Por conta do volume de interessados e para evitar picos de sobrecarga no sistema, a liberação das vagas para agendamento está sendo escalonada por idade.