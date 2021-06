Ação especial tem prosseguimos nesta sexta-feira (18/06) até as 19 horas

A campanha de imunização contra a Covid-19 em Suzano registrou nesta quinta-feira (17/06) o recorde de 5,5 mil aplicações em 11 horas de atendimento na “Virada da Vacinação”, sediada na Arena Suzano (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A ação especial teve início às 8 horas e se estende até as 19 horas desta sexta-feira (18/06), completando 35 horas consecutivas de atendimento voltado à livre demanda de sete grupos prioritários, sem a necessidade de agendamento prévio. A expectativa é de que a força-tarefa se encerre com 12 mil aplicações efetuadas, entre primeira e segunda dose.

O dia foi marcado por muito trabalho no ginásio esportivo, que contou com 120 profissionais engajados na atividade, inclusive, muitos atuantes de maneira voluntária. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, a ação é histórica na cidade. “Há semanas planejamos essa Virada, como um evento grandioso que garantisse a oportunidade de atendimento para o maior número possível de pessoas, conforme os grupos prioritários já anunciados. Estudamos fazer isso de maneira estratégica, priorizando sempre a facilidade de acesso”, explicou.

Ao longo das primeiras 11 horas de atendimento participaram da ação os munícipes com comorbidades, as pessoas com deficiência permanente grave, as grávidas e puérperas maiores de idade e os idosos, além dos profissionais da Educação e do Transporte, sendo restrito a taxistas, motoristas e cobradores. Já o acolhimento das pessoas com 50 anos ou mais se iniciou às 19 horas. Durante todo esse período os suzanenses puderam acompanhar a movimentação na Arena com fotos, vídeos e depoimentos nas redes sociais da prefeitura.

O prefeito e a primeira-dama de Suzano, Rodrigo e Larissa Ashiuchi, também compareceram à ação. Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense agradeceu o empenho dos servidores e o apoio de parceiros da campanha.

“Hoje é um dia muito especial para a história da cidade. Tivemos um recorde de imunização e queremos superar ainda mais, tudo isso com o único objetivo de assegurar a vida e a saúde da nossa população contra esse vírus terrível. Por isso agradeço imensamente o compromisso de cada colaborador, incluindo os voluntários que tiveram uma adesão surpreendente. Isso também não seria possível sem o imprescindível apoio da Câmara Municipal, por meio da presença importante de cada vereador, além dos parceiros da Guarda Mirim e do Tiro de Guerra de Suzano”, reforçou.

Atendimento

O atendimento na “Virada da Vacina” tem prosseguimento nesta sexta-feira (18/06), até as 19 horas, completando 35 horas de atendimento à livre demanda. Para tomar a primeira dose será exigida a documentação de praxe comum a todos os grupos prioritários, sendo documento original com foto, CPF, comprovante de endereço de Suzano no nome do beneficiado e uma filipeta oficial devidamente preenchida com letra legível. A ficha pode ser acessada e impressa no link bit.ly/FichaCovidSuzano. O pré-cadastro no site “Vacina Já” (www.vacinaja.sp.gov.br/), do governo do Estado, também é necessário.

É importante lembrar que cada grupo prioritário possui especificidades sendo ainda necessários diferentes documentos comprobatórios, de acordo com cada situação. Já para a segunda aplicação, o munícipe deve apresentar documento original com foto, CPF e o cartão de vacinação adquirido na primeira etapa. O quadro completo com datas e orientações sobre a vacinação em Suzano pode ser acessado pelo link http://bit.ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível na página inicial do site www.suzano.sp.gov.br.

Solidariedade

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, também anunciou nesta quinta-feira (17/06) a marca de uma tonelada arrecada na “VacinAção Solidária”. “Quero agradecer todas as famílias que vieram aqui hoje e, além de receberem a dose, também doaram um quilo de alimento. Essa ação tem ajudado milhares de famílias e sou muito grata a todos”, finalizou.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano