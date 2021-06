A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento e a Sabesp, abriram uma audiência pública, na Câmara Municipal, na tarde desta quinta-feira (17) para revisar o Plano de Saneamento Básico (PMAE) e adequá-lo às necessidades atuais.

O encontro contou com a presença do secretário estadual do Meio Ambiente, Marcos Penido, via online, prefeito Eduardo Boigues, além do secretário da pasta, João Carlos Navarro, com o adjunto, Siclanei Castaldi, o Tiko, com sua equipe, vereadores, além dos representantes da Sabesp.

Foram apresentadas propostas de novas ações a curto, médio e longo prazo por tratar-se de um planejamento dinâmico, que depende de uma série de fatores para a execução.

Nesta etapa, a população pode contribuir com sugestões que visam o melhoramento do sistema de abastecimento e esgotamento sanitário em toda a cidade, até o dia 30 deste mês, por meio do preenchimento do formulário disponível no site da Prefeitura Municipal.

O prefeito Eduardo Boigues explicou que é muito importante que a população participe neste momento para trazer suas sugestões. “É importante abordar este assunto, pois estamos falando daquilo que precisamos e também o quanto vai impactar a cidade daqui pra frente. É uma grande conquista para a cidade”, explica.

Já o secretário da pasta, João Carlos Navarro, disse que este momento é de atenção. “Precisamos ouvir a demanda que vem da população. É a forma mais assertiva de saber o que a cidade precisa hoje e o que precisará daqui a 10 anos. É o planejamento urbanístico sendo colocado em prática com a finalidade de atualizar o Novo Marco Legal do Saneamento”, pontua.

Todas as ideias e sugestões anexadas ao processo serão enviadas para aprovação na Câmara de Vereadores, posteriormente ao Governo do Estado e, então, executadas.