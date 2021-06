A equipe de servidores da Secretaria Municipal de Segurança entregaram, na última sexta-feira (18/06), uma doação de 160 cobertores para o Fundo Social. O material será destinado para a campanha Inverno Solidário, que busca atender as pessoas mais necessitadas.

A doação foi recolhida com a participação dos servidores da Guarda Municipal, da Defesa Civil do município, do Departamento de Fiscalização de Posturas, além do pessoal administrativo da pasta. A presidente do Fundo Social, Simone Margenet Cunha, e o secretário municipal de Segurança, André Ikari, participaram da entrega.

A campanha Inverno Solidário depende de doações, como a desta sexta-feira, para que atinja seu objetivo. Em função da pandemia e buscando afastar qualquer risco de contaminação, a ação deste ano está trabalhando preferencialmente com a arrecadação de cobertores novos, que serão doados a famílias em situação de vulnerabilidade, a partir das instituições sociais cadastradas.

As doações podem ser feitas na própria sede do Fundo Social, que fica no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes. O pedido é para que os cobertores sejam entregues embalados, também visando a segurança de todos.

Quem tiver arrecadações volumosas e precisar de auxílio com recolhimento pode entrar em contato com o Fundo Social, pelo telefone 4798-5143. Qualquer dúvida a respeito do processo de arrecadação e doação também pode ser dirimida por esse mesmo telefone.

O Fundo Social está no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura, que fica na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 – Centro Cívico.