A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 avança e contempla nesta segunda-feira (21/06) poaenses com mais de 49 anos sem comorbidades. Já na terça-feira (22/06), será a vez das pessoas a partir dos 48 anos sem comorbidades.

Para a imunização, o novo grupo prioritário precisa apresentar documento com foto, CPF e comprovante de endereço.

Lembramos que para agilizar o atendimento no dia da imunização, é importante realizar o pré-cadastro no site do “Vacina Já”: www.vacinaja.sp.gov.br

Pontos de vacinação:

-Reino da Garotada – Rua São Francisco, 168, bairro Biritiba.

Sistema drive-thru para IDOSOS E GESTANTES

-Praça da Bíblia – Rua Vicente Guida, centro.

Sem sistema drive-thru

Horário: das 9 às 15 horas

E vamos juntos na luta contra a Covid-19! Use sempre máscara, álcool gel e evite aglomerações.