Com a queda da temperatura pela chegada do inverno, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano começou a arrecadar roupas e cobertores por meio da Campanha do Agasalho. Com o tema “A solidariedade aquece vidas”, o projeto vai distribuir o material arrecadado entre pessoas em situação de vulnerabilidade.











A edição 2021 do projeto conta com parcerias de entidades públicas e privadas que cederam espaços para criação de pontos para coleta de roupas de inverno e cobertores em bom estado. As doações serão recebidas até dia 30 de junho. A expectativa é que sejam beneficiadas mais de 320 famílias que já têm cadastro firmado junto à ACE.

Segundo o presidente Fernando Fernandes, até o momento já foram arrecadadas mais de 500 peças, como cobertas, casacos e calças de moletom. “Nossa expectativa é de dobrar esse número até o final da campanha, ajudando, assim, centenas de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, principalmente nesse período de pandemia da Covid-19”, informou.

Além das peças, a associação também está recebendo doações feitas em dinheiro que serão revertidas para a compra de cobertores. Neste caso, o apoio deverá ser feito por “Pix”, com a chave (11) 9 6665-8471. “Muitos empresários não conseguem se deslocar em meio à pandemia para compra de roupas e cobertores. Então, para facilitar o processo, a gente acolhe o ‘Pix’, efetua a compra e, por fim, realizamos a prestação de contas”, detalhou Fernandes.

Para participar da campanha, basta se dirigir a um dos pontos de recolhimento de doações localizados em diversos comércios de Suzano. A lista completa com os postos está no site da ACE (acesuzano.com.br/campanha-do-agasalho-2021-a-solidariedade-aquece-vidas).

Para se tornar um ponto de coleta, o responsável pela empresa deve realizar um cadastramento que pode ser feito pelo telefone (11) 4744-8400, pelo Whatsapp (11) 9 6665-8471 ou pelo e-mail acesuzano@acesuzano.com.br.