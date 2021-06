A Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos aprovou em primeira discussão o projeto de decreto legislativo denominando o recém-inaugurado complexo poliesportivo na região do Cambiri com o nome do ex-secretário municipal de Serviços Urbanos, de 2014 a 2016, Marcelo Petegrosso Pereira, de 48 anos. Ele morreu vítima da Covid-19 em março deste ano. A votação da matéria ocorreu na sessão ordinária (foto) nesta segunda-feira, dia 21. Com isso, o texto volta à pauta no próximo dia 28, a partir das 9h para ser deliberado em segundo turno e posteriormente sancionado pela Mesa Diretora da Casa.

Articulador da homenagem, porém, também assinada por todos os vereadores, Roberto Antunes de Souza (Cidadania) agradeceu inicialmente a família do amigo Marcelo Petegrosso por emprestar o nome dele para ser eternizado no complexo poliesportivo que conta com um campo de futebol, no entanto, futuramente, deverá abrigar ainda uma pista de caminhada e um espaço para esportes radicais no seu entorno. Para ele (foto), o homenageado foi um verdadeiro exemplo de homem trabalhador e pai de família amoroso. A viúva Arlete (3º dir-abaixo), as filhas Amanda e Bianca, as irmãs Márcia Cristina, Maria Angélica e a sogra Marilza Rosa estavam presentes na sessão.

Também enalteceram a trajetória de vida de Marcelo Petegrosso, Luiz Fábio Alves da Silva (PSB), o Fabinho, Antônio Carlos Alves Correia (Republicanos), o Tonho, Valter Costa Fernandes (PSD), o Valtinho do Som, Flávio de Albuquerque Castilho (PSB), o Flávio do Depósito, Eliel de Souza (PL), o Eliel Fox, Luiz Tenório de Melo (PL) e Claudio Ramos Moreira (PT). A lista incluiu ainda Ewerton Correa Cardoso (Podemos), o Diretor Everton, José Juca de Araújo Neto (PSC), o Juca do São Judas, David Francisco dos Santos Júnior (PSD), o David Júnior e Flávio Batista de Souza (Podemos), o Inha.

Por tratar-se de um momento especial, o presidente Inha quebrou o protocolo e concedeu a palavra para os vereadores licenciados, Agílio Nicolas Ribeiro David (PSD), Hodirlei Martins Pereira (PSD), o Mineiro, Claudio Roberto Squizato (PL) e Álvaro Vieira Costa (PSD), o Kaká. Hoje, eles ocupam respectivamente as pastas de Serviços Urbanos, Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Transportes e Mobilidade Urbana. A prefeita, Priscila Gambale (PSD) também fez questão de participar da homenagem ao saudoso Marcelo Petegrosso, que, na ocasião, da sua morte atuava nos Serviços Urbanos.

Para ela (foto), o ex-servidor contribuiu com a cidade, acrescentando ainda que aprendeu muito com ele, já que também trabalhou como um dos seus coordenadores de campanha no ano passado. “Na verdade, o Marcelo Petegrosso merece ser eternizado com a denominação do complexo poliesportivo construído no nosso governo”, explicou a prefeita. Na oportunidade, a gestora estava acompanhada dos secretários Jackson Carlos dos Santos (Governo), José Batista de Souza (Esporte e Lazer), José Domingos de Souza, o Dom Souza (Comunicação Social), Antônio Carlos dos Santos Ferreira, o Carlinhos (Obras e Habitação) e Viviane Souza (chefe de Gabinete).

Por Pedro Ferreira, em 21/06/2021.