A Guarda Ambiental de Itaquaquecetuba flagrou o descarte irregular de entulhos durante a madrugada desta sexta-feira (18), juntamente com as equipes do Comando Operacional. O flagrante foi possível graças às operações especiais que a Secretaria de Segurança Urbana mantém. A ação foi surpreendida por volta das cinco horas da manhã, horário em que a equipe está patrulhando nas ruas da cidade, munida com os mapas de “pontos viciados”.

Foi apreendido um caminhão basculante com toneladas de resíduos sólidos e a aplicação de multa de 4 mil UFESP, que correspondem ao valor aproximado de R$120 mil. Isso ocorreu em um aterro já embargado pelas Secretarias de Receita e Segurança, além de Meio Ambiente e Saneamento, no bairro Rio Acima, em janeiro deste ano.

Com as atuações constantes da corporação, a partir de denúncias fortes indicando a presença de caminhões de empresas que insistem em utilizar a área da cidade de Itaquaquecetuba para descarte de resíduos sólidos, a Guarda Ambiental vem elaborando ações relâmpagos nas madrugadas a fim de flagrar esses criminosos ambientais.

Descarte irregular de lixo é crime ambiental e passível de multas. Os moradores podem contribuir com a Guarda Ambiental denunciando os crimes por meio do número 153. Para isso, basta documentar por meio de vídeo, foto e anotar a placa do veículo.

De acordo com o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, a Guarda Civil Municipal mantém operações constantemente, de maneira a preservar a cidade. “Nós montamos várias frentes de atuação da Guarda Municipal. Para isso, organizamos operações especiais que trazem esse resultado. Não vamos permitir que a cidade seja alvo da criminalidade”, explica.