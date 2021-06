A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos lacrou nesta segunda-feira (21/06) o prédio do antigo Fórum, localizado na região central da cidade, com paredes de alvenaria, após reavaliação da equipe técnica do Tribunal de Justiça (TJ) do Estado de São Paulo, que confirmou a necessidade de realizar a demolição do prédio.

O fechamento do local foi decidido durante uma reunião online no último dia seis de junho, entre a prefeita Marcia Bin e representantes do TJ. A prefeitura agora busca, com prioridade, recursos para a demolição do antigo fórum, com o objetivo encerrar com o transtorno que ocorre há 12 anos, em virtude do abandono do prédio.