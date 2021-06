A Secretaria de Educação de Suzano participou no último sábado (19/06) da 1ª Jornada Internacional de Educação Básica, promovida pela Faculdade Piaget. O encontro virtual contou com a participação de profissionais e alunos do Brasil, de Portugal e de Cabo Verde, nações onde existem unidades da instituição de ensino. A edição foi voltada para discutir a relação escola-família em tempos de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Na ocasião, o curso de Pedagogia da unidade brasileira recebeu como convidados o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, a coordenadora da Escola Municipal (EM) Caic, Beatriz de Oliveira, e a diretora da EM Albano Costa, Renata Andrade. Cada participante abordou suas vivências durante este período de ensino remoto, construindo um histórico das ações municipais que foram tomadas ao longo dos meses para reaproximar as crianças das escolas mesmo à distância e, acima de tudo, manter a educação ativa e funcional em suas vidas.

Bassini apresentou Suzano para todos os presentes na palestra e explicou sobre as medidas que têm sido tomadas na rede municipal, de forma a garantir o aprendizado das crianças e manter o contato com os responsáveis. Logo no início da pandemia da Covid-19 os profissionais imediatamente se mobilizaram para articular um meio de continuar levando educação a todos, até que foi elaborada a “Plataforma do Saber”, uma ferramenta educacional em ambiente digital.

Para que os educadores tivessem condições de continuar a trabalhar neste formato, a pasta promove até hoje diversas capacitações e mantém contato frequente com seus agentes municipais, fornecendo todo o apoio necessário tanto no quesito técnico como psicológico. A rede municipal ainda trabalha constantemente para aproximar as famílias das escolas, mantendo comunicação ativa com os pais e estimulando a participação de todos no processo de aprendizagem.

Ao longo dos meses ainda foram disponibilizados mais de 27 mil kits de material didático impresso, bem como conjuntos de itens diversos de papelaria, como lápis, caneta e borracha. Esta medida foi tomada para garantir que todos tivessem acesso aos conteúdos, principalmente os alunos que não tinham acesso à internet. A iniciativa contemplou estudantes do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino.

Em suas falas, Beatriz e Renata relataram como foi a realidade de cada unidade escolar em mais de um ano de aulas remotas. Elas comentaram sobre a importância da comunicação entre os profissionais e a administração municipal para estabelecer políticas conjuntas sobre a tomada de decisão nesta área. Cada uma trouxe relatos de como foi a proposta de novas vivências para as crianças e dos resultados que as instituições têm obtido, principalmente no que se refere ao engajamento dos pais. Ainda foi citado o trabalho com os estagiários da Piaget, que contribuíram para atividades diversas, como a criação de hortas suspensas para beneficiar alunos e famílias das comunidades.

O titular da pasta de Educação agradeceu o convite e ressaltou a importância da relação escola-família neste momento de tantas adversidades. Segundo ele, existe um trabalho constante de acolhimento no município para aproximar os responsáveis da rotina escolar e, com isso, garantir a efetividade do ensino remoto.

“O diálogo e a participação ativa entre pais e educadores é extremamente importante para que as crianças possam ter as vivências desta fase tão importante de aprendizado que é a educação básica. A administração municipal tem trabalhado desde o início da pandemia para atenuar esta distância entre nós, e temos conquistado resultados positivos. Apesar disso, ainda há muito o que melhorar e seguimos com o compromisso diário de levar ensino de qualidade a todos”, concluiu.

Crédito das fotos: Maurício Sordilli/Secop Suzano