Suzano supera 100 mil aplicações e tem 77 mil imunizados com a 1ª dose

A “Virada da Vacina” em Suzano rendeu 19 mil novas aplicações do imunizante na cidade, elevando os índices para 77.107 pessoas já vacinadas com a primeira dose. O número representa pouco mais de 36% da população adulta do município, estimada em 212.044 habitantes. Ao todo, Suzano soma 103 mil aplicações, sendo que 26.749 vacinados já concluíram o ciclo com a segunda aplicação. Um novo cronograma de atendimento já foi disponibilizado e a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da adesão à segunda dose.

Para o chefe da pasta, Pedro Ishi, a última ação trouxe números expressivos ao superar a meta inicial em apenas 24 horas de operação. A experiência fez com que o município garantisse um imunizado a cada três adultos suzanenses. “Já temos pouco mais de 30% da população adulta vacinada com a primeira dose. Esse é um índice que comemoramos porque reflete o sucesso da ‘Virada da Vacina’, que veio justamente com o objetivo de assegurar a dose a quem é de direito, por meio do atendimento em horários alternativos a sete grupos prioritários. Seguimos com o nosso cronograma e não descartamos uma segunda megaoperação para agilizar a imunização e desacelerar o contágio pelo coronavírus na nossa cidade”, explicou.

Os próximos grupos contemplados no município serão os de pessoas maiores 46 anos, que serão atendidas nas próximas quinta e sexta-feira (24 e 25/06). Além desse público inédito, a oferta da vacina aos munícipes que fazem parte dos grupos anteriormente contemplados também continua. Assim como a aplicação da segunda dose a quem ainda não completou o ciclo.

O secretário reforçou a importância da segunda aplicação. “Ao concluir as duas etapas da vacinação, a expectativa é de uma resposta imunológica muito mais eficiente contra o vírus. A imunização é a nossa única arma contra a doença. Não podemos descuidar agora que temos vacina disponível. Já perdemos muito tempo e muitas vidas nesta pandemia. Além do uso obrigatório de máscaras e álcool em gel, e o respeito ao distanciamento social, a adesão à segunda dose é de extrema importância para sairmos dessa situação o quanto antes”, lembrou.

Cronograma

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou na tarde desta segunda-feira (21/06) um novo cronograma de vacinação contra a Covid-19 para as próximas quinta e sexta-feira (24 e 25/06). As datas contemplam, respectivamente, as pessoas maiores de 48 e 46 anos, além dos demais grupos prioritários anteriormente beneficiados.

O atendimento nesses dois dias será descentralizado, com acolhimento no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) e na Escola Municipal (E.M) Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305 – Jardim Belém), ambos no horário convencional, das 8 às 17 horas; bem como na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), com horário estendido até as 19 horas. Já o sistema drive-thru, com entrada pela Avenida Brasil, será das 8 às 17 horas.

O quadro com datas e orientações sobre a vacinação na cidade pode ser acessado pelo link bit.ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível na página inicial do site www.suzano.sp.gov.br. Vale reforçar que cada grupo tem especificidades, sendo exigidos diferentes itens comprobatórios para cada situação, além da documentação de praxe estipulada para a primeira e para a segunda aplicação.

Todas as informações também são diariamente atualizadas nas redes sociais da municipalidade, no Facebook (www.facebook.com/prefsuzano/) e no Instagram (www.instagram.com/prefeituradesuzano/). Em caso de dúvidas, o telefone da Vigilância Epidemiológica é o (11) 4745-2035.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano