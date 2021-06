Segundo a prefeitura de Ferraz: “O Corujão funcionará da seguinte forma: aplicação da primeira e segunda dose contra o novo coronavírus das 8 às 20 horas, de segunda a sexta-feira. A ação ocorrerá somente na Igreja Nossa Senhora da Paz, no Centro. Nos outros polos, a imunização continuará ocorrendo das 8 às 13 horas.







Além da Igreja, localizada na Rua Getúlio Vargas, 250, no Centro, a cidade possui mais sete polos de vacinação contra a Covid-19: postos de saúde do Jardim Rosana, Jardim Bela Vista, Vila Margarida, Vila São Paulo, Cidade Kemel, Santo Antônio e Jardim Yone.

Os documentos necessários no ato da vacinação continuam sendo os mesmos: documento de identificação com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de endereço. Para quem for tomar a segunda dose, também é preciso apresentar o cartão de vacinação entregue na primeira dose.”

Sábado (26), a municipalidade promoverá ainda o Arraial da Vacinação, que deverá imunizar pessoas com os munícipes com idades de 45 e 46 anos.

Locais de vacinação:

Igreja Nossa Senhora da Paz: Das 08h às 15h

USB Santo Antônio: Das 08h às 13h

UBS Vila São Paulo: Das 08h às 13h

UBS Antônio Nham: Das 08h às 13h